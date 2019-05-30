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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Титов рассказал, может ли у него появиться "китайский список" бизнесменов

10:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБорис Титов
Борис Титов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Китайский список" беглых российских бизнесменов вряд ли появится, поскольку Китай не самая привлекательная юрисдикция для того, чтобы прятаться от российского правосудия, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
В 2018 году Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Тогда появился так называемый "лондонский список" Титова.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
10:23
Титов рассказал, на что чаще всего жалуется китайский бизнес в России
В марте Титов и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали соглашение о создании Центра по защите прав российских и китайских предпринимателей. Центр помогает решать проблемы рядового бизнесмена при ежедневной работе. Кроме правовых вопросов, он оказывает поддержку при разрешении проблем по сертификации продукции, импортной и экспортной деятельности, а также работе с таможней.
"Китайский список, скорее всего, пока не сформируется, потому что в основном речь идет о людях, которые уходят от правосудия, от ареста в России. Они уезжают за границу. Китай – это не самая лучшая юрисдикция, чтобы прятаться от российского правосудия и следственных органов", - сказал бизнес-омбудсмен.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Борисом Титовым >>
Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото
5 марта 2018, 19:05
Титов получил обращения от бизнесменов, не вошедших в "лондонский список"
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Борис ТитовКитайРоссияЭкономика
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