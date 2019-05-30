Титов рассказал, может ли у него появиться "китайский список" бизнесменов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Китайский список" беглых российских бизнесменов вряд ли появится, поскольку Китай не самая привлекательная юрисдикция для того, чтобы прятаться от российского правосудия, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В 2018 году Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Тогда появился так называемый "лондонский список" Титова.

В марте Титов и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали соглашение о создании Центра по защите прав российских и китайских предпринимателей. Центр помогает решать проблемы рядового бизнесмена при ежедневной работе. Кроме правовых вопросов, он оказывает поддержку при разрешении проблем по сертификации продукции, импортной и экспортной деятельности, а также работе с таможней.

"Китайский список, скорее всего, пока не сформируется, потому что в основном речь идет о людях, которые уходят от правосудия, от ареста в России. Они уезжают за границу. Китай – это не самая лучшая юрисдикция, чтобы прятаться от российского правосудия и следственных органов", - сказал бизнес-омбудсмен.