Международные организации направили в Донбасс 25 грузовиков с гумпомощью

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 25 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Международными организациями для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонны", - говорится в сообщении.