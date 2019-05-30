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РИА Новости

Международные организации направили в Донбасс 25 грузовиков с гумпомощью

10:28
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) и Швейцарское агентство развития и сотрудничества направили в Донбасс 25 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 25 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Международными организациями для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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