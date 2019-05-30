Титов рассказал, на что чаще всего жалуется китайский бизнес в России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китайские предприниматели в России чаще всего жалуются на неудачные партнерства с российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В марте Титов и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали соглашение о создании Центра по защите прав российских и китайских предпринимателей. Центр помогает решать проблемы рядового бизнесмена при ежедневной работе. Кроме правовых вопросов, он оказывает поддержку при разрешении проблем по сертификации продукции, импортной и экспортной деятельности, а также работе с таможней.

Титов рассказал, что в центр уже поступили первые заявки от китайских предпринимателей. "Поступили, причем от компаний достаточно большого размера. Не могу сказать, что их очень много. На сегодняшний день есть одно обращение, которое касается уголовного преследования, мы им занимаемся, особенно наш уполномоченный в Приморском крае. Там китайский предприниматель находится в СИЗО. Очевидно это вопрос, связанный с взяткой, тем не менее, нахождение в СИЗО мы считаем избыточным, поэтому помогаем", - заявил Титов.

"В основном обращения связаны с не очень удачным партнерством, какими-то проблемами с российскими компаниями, которые были партнерами или в экспортно-импортных операциях или в каких-то совместных проектах, некоторые из них достаточно крупные. Мы можем посоветовать им только идти на медиацию, потому что, к сожалению, вопросы корпоративных конфликтов не входят в наши полномочия", - продолжил собеседник агентства.

"Мы защищаем бизнес от неправомерных действий государственных чиновников. Мы советуем им идти в Комиссию по этике (при РСПП - ред.), третейский арбитраж или предлагаем медиацию. Но до медиации пока дело не дошло. Ожидаем, что обращений будет больше. Хотя хотелось бы, чтобы их было меньше", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.