Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:23Z
https://ria.ru/20190530/1555093026.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fbd44584a2456077e789f3b8c43b3143.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Титов рассказал, на что чаще всего жалуется китайский бизнес в России

10:23
379
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китайские предприниматели в России чаще всего жалуются на неудачные партнерства с российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
В марте Титов и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали соглашение о создании Центра по защите прав российских и китайских предпринимателей. Центр помогает решать проблемы рядового бизнесмена при ежедневной работе. Кроме правовых вопросов, он оказывает поддержку при разрешении проблем по сертификации продукции, импортной и экспортной деятельности, а также работе с таможней.
Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019
10:12
Путин поручил разобраться с бесконтрольными проверками, заявил Титов
Титов рассказал, что в центр уже поступили первые заявки от китайских предпринимателей. "Поступили, причем от компаний достаточно большого размера. Не могу сказать, что их очень много. На сегодняшний день есть одно обращение, которое касается уголовного преследования, мы им занимаемся, особенно наш уполномоченный в Приморском крае. Там китайский предприниматель находится в СИЗО. Очевидно это вопрос, связанный с взяткой, тем не менее, нахождение в СИЗО мы считаем избыточным, поэтому помогаем", - заявил Титов.
"В основном обращения связаны с не очень удачным партнерством, какими-то проблемами с российскими компаниями, которые были партнерами или в экспортно-импортных операциях или в каких-то совместных проектах, некоторые из них достаточно крупные. Мы можем посоветовать им только идти на медиацию, потому что, к сожалению, вопросы корпоративных конфликтов не входят в наши полномочия", - продолжил собеседник агентства.
"Мы защищаем бизнес от неправомерных действий государственных чиновников. Мы советуем им идти в Комиссию по этике (при РСПП - ред.), третейский арбитраж или предлагаем медиацию. Но до медиации пока дело не дошло. Ожидаем, что обращений будет больше. Хотя хотелось бы, чтобы их было меньше", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Борисом Титовым >>
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
27 мая, 15:25
Титов предложил Путину дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия
330011
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Борис ТитовКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс после выступления в парламенте
Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией
РИА
Новости
Борис Титов
Титов рассказал, может ли у него появиться "китайский список" бизнесменов
Пассажиры в международном аэропорту Дубая
Эксперты рассказали, зачем туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019
Путин поручил разобраться с бесконтрольными проверками, заявил Титов
Опрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
Какие продукты исключить, чтобы не заболеть раком
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
Белоруссия вернула России по "Дружбе" 197 тысяч тонн "грязной" нефти
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
В Петербурге семью подозревают в попытке уморить семимесячную дочь голодом
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать 10-15 проектов-кластеров в приоритетных отраслях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры
Люди возлагают цветы и мягкие игрушки к мемориалу в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
Потерпевшая: люди в желтом в "Зимней вишне" говорили, что не могут помочь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
Лента новостейМолния