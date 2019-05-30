В Киргизии возбудили дело по факту прослушки экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 30 мая - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту прослушки экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Ранее политсовет Социал-Демократической партии Киргизии сообщил, что в кабинетах экс-президента Алмазбека Атамбаева и члена СДПК Фарида Ниязова сотрудники Государственного комитета Национальной безопасности пытались установить прослушивающие устройства в электрических удлинителях. Также сообщалось, что спецслужбы пытались завербовать одного из членов партии. Новость об этом была широко растиражирована в местных СМИ.

"Военной прокуратурой Киргизии собранные материалы по публикациям 24 мая зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), частью 2 статьи 189 ("Нарушение тайны переписки") и частью 2 статьи 320 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса. Начато досудебное производство для установления истинных обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе.

По данным надзорного органа, в соответствии с требованиями положения о Едином реестре преступлений и проступков, поводами к началу досудебного производства служат заявления, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении либо проступке.

"В соответствии с требованиями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса, уполномоченные органы обязаны принять и зарегистрировать любое сообщение о совершенном преступлении или проступке. Отказ в этом не допускается и влечет уголовную ответственность", - пояснили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в надзорном органе, официальное заявление экс-президента Атамбаева об указанных обстоятельствах поступило в Генеральную прокуратуру 27 мая.