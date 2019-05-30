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РИА Новости

В Киргизии возбудили дело по факту прослушки экс-президента Атамбаева

10:02
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© Фото : пресс-служба президента КР Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 30 мая - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту прослушки экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.
Ранее политсовет Социал-Демократической партии Киргизии сообщил, что в кабинетах экс-президента Алмазбека Атамбаева и члена СДПК Фарида Ниязова сотрудники Государственного комитета Национальной безопасности пытались установить прослушивающие устройства в электрических удлинителях. Также сообщалось, что спецслужбы пытались завербовать одного из членов партии. Новость об этом была широко растиражирована в местных СМИ.
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"Военной прокуратурой Киргизии собранные материалы по публикациям 24 мая зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), частью 2 статьи 189 ("Нарушение тайны переписки") и частью 2 статьи 320 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса. Начато досудебное производство для установления истинных обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе.
По данным надзорного органа, в соответствии с требованиями положения о Едином реестре преступлений и проступков, поводами к началу досудебного производства служат заявления, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении либо проступке.
"В соответствии с требованиями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса, уполномоченные органы обязаны принять и зарегистрировать любое сообщение о совершенном преступлении или проступке. Отказ в этом не допускается и влечет уголовную ответственность", - пояснили в Генпрокуратуре.
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Как уточнили в надзорном органе, официальное заявление экс-президента Атамбаева об указанных обстоятельствах поступило в Генеральную прокуратуру 27 мая.
"Данное обращение приобщено к материалам ранее начатого досудебного производства по данному факту, в рамках которого его доводы будут тщательным образом проверены путем проведения необходимых следственных действий и по их результатам будет дана юридическая оценка", - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.
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