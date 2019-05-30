Фракция Порошенко не поддержит отставку премьера Украины

"Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал Денисенко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал " 112 Украина ".

По его словам, если премьер уйдет в отставку, то исполняющим обязанности главы кабмина станет кто-то из вице-премьеров. Но по украинскому законодательству вице-премьер не имеет право подписывать документы от имени кабмина. А это означает, что до формирования нового правительства, которое, по его мнению, произойдет не ранее чем через три месяца, государство не сможет принимать решения от имени правительства.