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РИА Новости

Фракция Порошенко не поддержит отставку премьера Украины

09:56
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КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Крупнейшая в Верховной раде фракция "Блок Петра Порошенко" не будет голосовать за отставку премьера Украины Владимира Гройсмана, заявил в четверг депутат от фракции Вадим Денисенко.

"Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал Денисенко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, если премьер уйдет в отставку, то исполняющим обязанности главы кабмина станет кто-то из вице-премьеров. Но по украинскому законодательству вице-премьер не имеет право подписывать документы от имени кабмина. А это означает, что до формирования нового правительства, которое, по его мнению, произойдет не ранее чем через три месяца, государство не сможет принимать решения от имени правительства.
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