СК подозревает жителя Башкирии в убийстве семилетней дочери из-за плача

УФА, 30 мая - РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали жителя Стерлитамака по подозрению в убийстве 7-летней дочери, по версии следствия, мужчина ударил ребёнка головой об ванну за плач, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Ведомство сообщает, что 29 мая в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 7-летней девочки в квартире в башкирском Стерлитамаке с признаками насильственной смерти.

"Криминалисты установили, что утром в квартире одного из домов города 35-летний отец девочки, разозлившись на плач ребенка, взял ее за голову и несколько раз ударил о поверхность ванны. Девочка умерла на месте происшествия", - говорится в сообщении следком.