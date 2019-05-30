Пресс-конференция в преддверии Ливадийского форума

Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации Ильяс УМАХАНОВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь ГЛЕБОВА.
4–5 июня в Ялте пройдет V Международный гуманитарный Ливадийский форум, приуроченный к Международному дню русского языка. О целях и задачах форума, его программе и участниках, а также о международном гуманитарном и культурном сотрудничестве, о продвижении русского языка в мире и об укреплении связей с соотечественниками пойдет речь в рамках мероприятия.
В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ также получат возможность задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Совета Федерации Ильяс УМАХАНОВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь ГЛЕБОВА.
4–5 июня в Ялте пройдет V Международный гуманитарный Ливадийский форум, приуроченный к Международному дню русского языка. О целях и задачах форума, его программе и участниках, а также о международном гуманитарном и культурном сотрудничестве, о продвижении русского языка в мире и об укреплении связей с соотечественниками пойдет речь в рамках мероприятия.
В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ также получат возможность задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/