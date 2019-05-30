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РИА Новости

Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам увеличит активность регионов

09:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антон Силуанов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Ускорение исполнения бюджета по нацпроектам направлено на увеличение активности регионов при их реализации, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов в четверг провел совещание во Владивостоке по реализации трех национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".
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"Все министерства работают по этому направлению. На первых этапах, первых месяцах года мы начинали входить, начинали реализовывать нацпроекты. Сейчас нет никаких оснований, чтобы задерживать. Мы наоборот пытаемся, и наши мероприятия направлены на то, чтобы увеличить активность в реализации нацпроектов, вовлечь регионы. Соответственно, и вовремя финансировать", - сказал Силуанов.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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