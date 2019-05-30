Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам увеличит активность регионов

"Все министерства работают по этому направлению. На первых этапах, первых месяцах года мы начинали входить, начинали реализовывать нацпроекты. Сейчас нет никаких оснований, чтобы задерживать. Мы наоборот пытаемся, и наши мероприятия направлены на то, чтобы увеличить активность в реализации нацпроектов, вовлечь регионы. Соответственно, и вовремя финансировать", - сказал Силуанов.