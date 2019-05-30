Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам увеличит активность регионов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Ускорение исполнения бюджета по нацпроектам направлено на увеличение активности регионов при их реализации, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов в четверг провел совещание во Владивостоке по реализации трех национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".
"Все министерства работают по этому направлению. На первых этапах, первых месяцах года мы начинали входить, начинали реализовывать нацпроекты. Сейчас нет никаких оснований, чтобы задерживать. Мы наоборот пытаемся, и наши мероприятия направлены на то, чтобы увеличить активность в реализации нацпроектов, вовлечь регионы. Соответственно, и вовремя финансировать", - сказал Силуанов.