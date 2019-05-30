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РИА Новости

Пресс-конференция зампреда ГД Ирины Яровой ко Дню защиты детей

09:50
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31 мая в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ на тему:
"Законодательное регулирование сферы обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития".

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Какие меры в этой сфере предпринимает государство? Какие законы в части обеспечения безопасности детей приняты Государственной Думой РФ? Какие инициативы находятся в стадии разработки?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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