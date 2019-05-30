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РИА Новости

ВСУ 11 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

09:52
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, они также вели огонь из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке и Докучаевске повреждены два дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 107 единиц", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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