ВСУ 11 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, они также вели огонь из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке и Докучаевске повреждены два дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 107 единиц", - добавили в ведомстве.