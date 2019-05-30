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РИА Новости

Круглый стол об организации летних каникул

09:49
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31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Где и как будет отдыхать ваш ребенок: летняя смена 2019".
К участию приглашены:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий ОВЧИННИКОВ;
- директор ГБУ "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета по развитию туризма в РФ Матвей ШПАРО;
- врио директора Международного детского центра "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в РФ Сергей МИНДЕЛЕВИЧ;
- исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид ПРОЦЕНКО;
- руководитель интернет-каталога детских лагерей Елена РЫЖЕНКОВА.

Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.

Стартует жаркая пора летних каникул. Насколько изменилась стоимость детского отдыха? Увеличивается или уменьшается число палаточных лагерей? Как решается вопрос подготовки вожатых? Как будут регламентироваться задачи автобусных перевозок детей в части лицензирования? Эти и другие вопросы будут рассмотрены на основе данных нового мониторинга "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
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