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РИА Новости

Путин поручил разработать 10-15 проектов-кластеров в приоритетных отраслях

09:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что президент РФ Владимир Путин по итогам их встречи поручил правительству разработать 10-15 проектов-кластеров в приоритетных сферах экономики. Бизнес-омбудсмен дал РИА Новости интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Титов в понедельник представил главе государства свой очередной ежегодный доклад, посвященный наиболее существенным вопросам, связанным с ведением бизнеса в стране.
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Титов предложил стимулировать экономику, развивая кластеры, а не СЭЗ и ТОР
Ранее омбудсмен предложил стимулировать ключевые сектора экономики, развивая систему кластеров, а не свободных экономических зон (СЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР).
"В рамках ПМЭФ мы покажем "дорожную карту" по развитию несырьевого сектора, которую я представил президенту во время последней встречи. Он расписал ее (премьер-министру РФ Дмитрию - ред.) Медведеву и поручил продолжить работу над этой тематикой, разработав 10-15 проектов-кластеров по приоритетным отраслям на базе Аналитического центра. То есть работа над нашей "дорожной картой" началась", - сказал Титов.
В мае бизнес-омбудсмен представил "дорожную карту" устойчивого роста несырьевого сектора экономики, разработанную по поручению президента. Документ выделяет девять приоритетных секторов экономики: экономика простых вещей (товары для потребительского рынка), доступный энергоэффективный дом, 3+ передел (глубокая переработка сырья), технологическая безопасность, транспортная мобильность, индустрия гостеприимства, зеленая среда и эффективное сельское хозяйство, индустрия здоровья, цифровая экономика.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Борисом Титовым >>
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Борис ТитовВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
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