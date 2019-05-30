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РИА Новости

Шойгу рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество Японии и России

09:41
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© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с японским коллегой Такэси Ивая заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество Москвы и Токио в военной сфере в эру Рэйва.
"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство. Мы проводим наши переговоры практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области", - сказал Шойгу.
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В Японии эра Рэйва началась 1 мая после восшествия на престол Нарухито, 126-го императора Японии.
Шойгу назвал отрадным тот факт, что консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате "2+2" стали традиционными. Предыдущие такие переговоры состоялись в Москве в прошлом году.
"Сегодня на нас возложена важная задача по выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень, который будет способствовать поиску взаимоприемлемых решений по самым чувствительным проблемам", - заметил министр.
Шойгу предложил японским коллегам "обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая её военно-политическую составляющую".
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"Важно определить, какой вклад могут внести военные ведомства в налаживание конструктивных контактов между нашими странами. Отмечу, что за последнее время российско-японские отношения получили значительное развитие", - продолжил Шойгу.
По оценке министра, "Москва и Токио ведут активный диалог". Он отметил, что ключевую роль в  укреплении позитивной атмосферы играют регулярные встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Уверен, что наши переговоры послужат дальнейшему укреплению партнёрских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между министерствами обороны двух стран", - заключил Шойгу.
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Сергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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