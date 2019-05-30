Шойгу рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество Японии и России

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с японским коллегой Такэси Ивая заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество Москвы и Токио в военной сфере в эру Рэйва.

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство. Мы проводим наши переговоры практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области", - сказал Шойгу.

В Японии эра Рэйва началась 1 мая после восшествия на престол Нарухито, 126-го императора Японии.

Шойгу назвал отрадным тот факт, что консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате "2+2" стали традиционными. Предыдущие такие переговоры состоялись в Москве в прошлом году.

"Сегодня на нас возложена важная задача по выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень, который будет способствовать поиску взаимоприемлемых решений по самым чувствительным проблемам", - заметил министр.

Шойгу предложил японским коллегам "обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая её военно-политическую составляющую".

"Важно определить, какой вклад могут внести военные ведомства в налаживание конструктивных контактов между нашими странами. Отмечу, что за последнее время российско-японские отношения получили значительное развитие", - продолжил Шойгу.

По оценке министра, "Москва и Токио ведут активный диалог". Он отметил, что ключевую роль в укреплении позитивной атмосферы играют регулярные встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.