В поселок под Хабаровском, где подтопило 21 двор, направили спасателей

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Вышедшая из берегов река Урми в Хабаровском крае подтопила 21 придомовую территорию в поселке Кукан, туда направлена группа спасателей для оказания помощи населению, сообщает региональный главк МЧС России.

"В результате резкого повышения уровня воды в реке Урми в поселке Кукан произошло подтопление 21 придомовой территории на улицах Северная и Набережная. Подтопления жилых домов нет, отселение людей не проводилось. Всего в поселке Кукан 410 жилых домов, в которых проживает около 980 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за осложнения паводковой обстановки во вторник из Хабаровска в Кукан направлено более 40 сотрудников ГУМЧС России по Хабаровскому краю и специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю для мониторинга и помощи населению. У них есть все необходимое оборудование, лодки и световые башни.

Уточняется, что в настоящее время уровень воды в реке Урми у Кукана достиг 848 сантиметров, поднявшись на 35 сантиметров за сутки. Неблагоприятным считается уровень в 850 сантиметров, опасным - 900 сантиметров. В ближайшие несколько суток уровень продолжит расти.