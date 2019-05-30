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РИА Новости

В Екатеринбурге подросток без прав насмерть сбил мотоциклиста

09:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, находясь за рулем автомобиля, сбил мотоциклиста в Екатеринбурге, пострадавший скончался, сообщает в четверг отделение пропаганды городского ГИБДД.
По данным ведомства, вечером в среду на улице Бебеля в уральской столице водитель Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с водителем мотоцикла Yamaha. В результате ДТП 34-летний мотоциклист от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнили в ГИБДД.
"Установлено, что автомашиной Hyundai Solaris i40 управлял водитель 2003 года рождения, не имеющий стаж управления и водительское удостоверение. Водитель пояснил, что не заметил быстро приближающего мотоциклиста", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения, причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
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