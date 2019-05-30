Пуск уникального реактора МБИР затягивать нельзя, заявил конструктор

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Медлить с пуском строящегося в России уникального, самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР ни в коем случае нельзя, поскольку США форсируют разработку подобной установки у себя, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ) Игорь Третьяков.

Считается, что многоцелевой реактор МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические характеристики МБИР мощностью 150 мегаватт позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.

"Возможности МБИРа, конечно, должны быть востребованы и в России, и за рубежом. Однако затягивать с пуском МБИРа ни в коем случае нельзя: напоминаю о намерении США создать в декларируемый срок в 2025 году "быстрый" исследовательский реактор мощностью до 300 мегаватт, именуемый VTR", - сказал Третьяков. "Судя по последним публикациям, США форсируют разработку своего мощного "быстрого" реактора, своего рода аналога МБИР", - отметил он.

Реактор МБИР строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион Росатома). НИКИЭТ - главный конструктор реактора МБИР. Сооружение реактора началось в сентябре 2015 года, тогда планировалось, что МБИР будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Со временем график работ сдвинулся. Сейчас, как следует из годового отчета НИИАР за 2018 год, сдача реактора в промышленную эксплуатацию намечена на 2025 год.