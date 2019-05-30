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РИА Новости
Ядерные технологии

Пуск уникального реактора МБИР затягивать нельзя, заявил конструктор

09:19
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© Фото : НИИАРМакет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Медлить с пуском строящегося в России уникального, самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР ни в коем случае нельзя, поскольку США форсируют разработку подобной установки у себя, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ) Игорь Третьяков.
Считается, что многоцелевой реактор МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические характеристики МБИР мощностью 150 мегаватт позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
3 октября 2018, 12:13Ядерные технологии
Росатом пригласил Сербию в проект самого мощного научного реактора МБИР
На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.
"Возможности МБИРа, конечно, должны быть востребованы и в России, и за рубежом. Однако затягивать с пуском МБИРа ни в коем случае нельзя: напоминаю о намерении США создать в декларируемый срок в 2025 году "быстрый" исследовательский реактор мощностью до 300 мегаватт, именуемый VTR", - сказал Третьяков. "Судя по последним публикациям, США форсируют разработку своего мощного "быстрого" реактора, своего рода аналога МБИР", - отметил он.
Реактор МБИР строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион Росатома). НИКИЭТ - главный конструктор реактора МБИР. Сооружение реактора началось в сентябре 2015 года, тогда планировалось, что МБИР будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Со временем график работ сдвинулся. Сейчас, как следует из годового отчета НИИАР за 2018 год, сдача реактора в промышленную эксплуатацию намечена на 2025 год.
В феврале 2018 года конгресс США принял законопроект H.R.4378, в соответствии с которым в стране должен появиться универсальный источник быстрых нейтронов на основе ядерного реактора. Новая установка должна покрывать потребности федеральных исследований в США, связанных с так называемыми облучательными экспериментами. Эксплуатацию новой установки планируется начать в конце 2025 года, объем средств, выделяемых на создание реактора, был заявлен в размере порядка двух миллиардов долларов.
Читайте полный текст интервью с Игорем Третьяковым >>
Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
15 мая 2018, 21:53Ядерные технологии
Росатом ждет присвоения "меганаучного" статуса реактору МБИР
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Ядерные технологииОАО "НИКИЭТ"РоссияСША
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