Лавров рассказал, от чего зависит благополучие общеевропейского дома

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Благополучие общеевропейского дома зависит от группы русофобов, управляемых из США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, благополучие и стабильность общеевропейского дома сегодня зависят от небольшой, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС, действиями которых, по сути, руководят из Вашингтона", - заявил Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
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В частности, он отметил, что "не прекращается антироссийская пропагандистская кампания, попытки демонизировать Россию, представить нашу страну в качестве основной угрозы безопасности Европы".
"Исправно продлеваются односторонние санкционные меры, в результате которых европейский бизнес продолжает нести многомиллиардные убытки", - добавил глава МИД РФ.
В то же время, есть и положительные моменты.
" Наблюдается некоторое оживление и политического диалога. Продолжается взаимодействие по ряду отраслевых вопросов. Продвигаются контакты в научно-технологической и культурной сферах. Все это подтверждает, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет. Россия и ЕС – близкие соседи. Нас многое объединяет в экономическом, историческом, культурно-цивилизационном плане", - привел пример министр.
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