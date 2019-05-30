Лавров рассказал, от чего зависит благополучие общеевропейского дома

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Благополучие общеевропейского дома зависит от группы русофобов, управляемых из США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, благополучие и стабильность общеевропейского дома сегодня зависят от небольшой, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС, действиями которых, по сути, руководят из Вашингтона", - заявил Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

В частности, он отметил, что "не прекращается антироссийская пропагандистская кампания, попытки демонизировать Россию, представить нашу страну в качестве основной угрозы безопасности Европы".

"Исправно продлеваются односторонние санкционные меры, в результате которых европейский бизнес продолжает нести многомиллиардные убытки", - добавил глава МИД РФ.

В то же время, есть и положительные моменты.