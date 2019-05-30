"Турецкий поток" дает возможность для кооперации с Болгарией, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Проект газопровода "Турецкий поток" открывает возможности для наращивания кооперации между Россией и Болгарией, необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
"Рассчитываем, что положительная динамика политических контактов послужит наращиванию практической кооперации, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. Тем более, что потенциал здесь весьма солидный. Широкие возможности для совместного приложения усилий открывает проект газопровода "Турецкий поток". Его продолжение по территории Болгарии укрепит энергетическую безопасность вашей страны. С учетом печального опыта "Южного потока" необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны произвольным решением Брюсселя", - сказал министр.
29 апреля, 19:32"Газпром" уверен, что "Турецкий поток" запустят до конца года
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.