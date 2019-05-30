"Турецкий поток" дает возможность для кооперации с Болгарией, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Проект газопровода "Турецкий поток" открывает возможности для наращивания кооперации между Россией и Болгарией, необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Рассчитываем, что положительная динамика политических контактов послужит наращиванию практической кооперации, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. Тем более, что потенциал здесь весьма солидный. Широкие возможности для совместного приложения усилий открывает проект газопровода "Турецкий поток". Его продолжение по территории Болгарии укрепит энергетическую безопасность вашей страны. С учетом печального опыта "Южного потока" необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны произвольным решением Брюсселя", - сказал министр.