Лавров надеется, что отношения России и ЕС вернутся к нормальному состоянию

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что отношения России и Евросоюза, вернутся к нормальному состоянию, тем более, что перед ними стоят общие задачи.

"Надеемся, что здравый смысл в итоге возьмет верх и российско-есовские отношения вернутся к нормальному состоянию, будут отличаться уважением и учетом интересов друг друга. Тем более, что, по большому счету, задачи и перед Россией, и перед ЕС стоят действительно общие – от обеспечения устойчивого экономического роста до эффективного купирования многочисленных вызовов безопасности. Убежден: решить их можно лишь путем сопряжения потенциалов", - заявил Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

Он признал, что отношения России и Евросоюза переживают не лучшие времена, при этом Брюссель увязывает перспективы их нормализации с реализацией минского "Комплекса мер" по Донбассу.

"Такой искусственный предлог вызывает недоумение. Общеизвестно, что выполнение данного международного документа, утвержденного, кстати, резолюцией 2202 СБ ООН, энергично саботируется Киевом", - отметил Лавров.

Что касается санкций, то "первый шаг по их отмене должен сделать тот, кто инициировал раскручивание санкционной спирали – то есть Евросоюз", считает Лавров.