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РИА Новости

Лавров надеется, что отношения России и ЕС вернутся к нормальному состоянию

09:15
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что отношения России и Евросоюза, вернутся к нормальному состоянию, тем более, что перед ними стоят общие задачи.
"Надеемся, что здравый смысл в итоге возьмет верх и российско-есовские отношения вернутся к нормальному состоянию, будут отличаться уважением и учетом интересов друг друга. Тем более, что, по большому счету, задачи и перед Россией, и перед ЕС стоят действительно общие – от обеспечения устойчивого экономического роста до эффективного купирования многочисленных вызовов безопасности. Убежден: решить их можно лишь путем сопряжения потенциалов", - заявил Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
Он признал, что отношения России и Евросоюза переживают не лучшие времена, при этом Брюссель увязывает перспективы их нормализации с реализацией минского "Комплекса мер" по Донбассу.
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"Такой искусственный предлог вызывает недоумение. Общеизвестно, что выполнение данного международного документа, утвержденного, кстати, резолюцией 2202 СБ ООН, энергично саботируется Киевом", - отметил Лавров.
Что касается санкций, то "первый шаг по их отмене должен сделать тот, кто инициировал раскручивание санкционной спирали – то есть Евросоюз", считает Лавров.
"Тогда Россия сможет отменить свои контрмеры. Таким образом, "мяч" на стороне поля есовских коллег", - добавил он.
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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияВ мире
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