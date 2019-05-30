Лавров отметил рост товарооборота между Россией и Болгарией в 2018 году

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Болгарией вырос всего на 0,6% в 2018 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"К сожалению, двусторонний товарооборот – после роста в 2017 г. на 24% – увеличился в прошлом году всего на 0,6%. Перспективы его наращивания и диверсификации предметно обсуждаются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). В настоящее время удалось обеспечить ритмичный характер ее работы: 25 октября 2018 г. в Москве состоялось XVI заседание МПК, очередное запланировано на сентябрь этого года в Болгарии", - сказал министр.