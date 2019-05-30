Болгария может помочь разрядить ситуацию в Причерноморье, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Болгария могла бы помочь в разрядке напряженности в Причерноморье, в том числе в рамках своего председательства в ОЧЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Черноморский регион сегодня особенно нуждается в разрядке напряженности. Решить эту задачу можно лишь коллективными действиями, отказавшись от "игр с нулевой суммой", от навязываемых внерегиональными игроками стереотипов и шаблонов", - заявил министр.

"Важным объединительным фактором могла бы стать экономика. Налаживание взаимовыгодного практического сотрудничества, усиление взаимосвязанности в информационно-коммуникационной, транспортной, торговой, культурной, туристской и иных сферах, развитие контактов между людьми – все это призвано содействовать общему оздоровлению ситуации в Причерноморье. Убежден, что Болгария, в том числе в рамках своего председательства в ЧЭС, могла бы внести свою лепту в эту работу", - подчеркнул он.