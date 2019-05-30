Болгария может помочь разрядить ситуацию в Причерноморье, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Болгария могла бы помочь в разрядке напряженности в Причерноморье, в том числе в рамках своего председательства в ОЧЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
"Черноморский регион сегодня особенно нуждается в разрядке напряженности. Решить эту задачу можно лишь коллективными действиями, отказавшись от "игр с нулевой суммой", от навязываемых внерегиональными игроками стереотипов и шаблонов", - заявил министр.
"Важным объединительным фактором могла бы стать экономика. Налаживание взаимовыгодного практического сотрудничества, усиление взаимосвязанности в информационно-коммуникационной, транспортной, торговой, культурной, туристской и иных сферах, развитие контактов между людьми – все это призвано содействовать общему оздоровлению ситуации в Причерноморье. Убежден, что Болгария, в том числе в рамках своего председательства в ЧЭС, могла бы внести свою лепту в эту работу", - подчеркнул он.
ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя. Азербайджан принял председательство в ОЧЭС в июне 2018 года.
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