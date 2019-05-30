Мун Чжэ Ин призвал сотрудничать с Венгрией по расследованию ЧП с катером

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019

© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/Yonhap Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении пострадавших во время кораблекрушения на Дунае и расследовании причин аварии, сообщила пресс-служба южнокорейской администрации.

"Правительство намерено тщательно расследовать причины инцидента в сотрудничестве с правительством Венгрии", - заявил на экстренном совещании в четверг глава южнокорейского государства.

Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность дополнительного содействия властями Венгрии и соседних с ней стран, если возникнет нехватка средств и возможностей по спасению людей.

Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.

Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.

Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших. Эти работы, по сообщениям из Венгрии, осложняются погодными условиями.