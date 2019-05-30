Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T08:50Z
https://ria.ru/20190530/1555090054.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155509/21/1555092123_0:133:3089:1871_1036x0_80_0_0_73ecf085387e4f10e0976d45dad78ceb.jpg
РИА Новости

Мун Чжэ Ин призвал сотрудничать с Венгрией по расследованию ЧП с катером

08:50
361
© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/YonhapПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / South Korea Presidential Blue House/Yonhap
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении пострадавших во время кораблекрушения на Дунае и расследовании причин аварии, сообщила пресс-служба южнокорейской администрации.
"Правительство намерено тщательно расследовать причины инцидента в сотрудничестве с правительством Венгрии", - заявил на экстренном совещании в четверг глава южнокорейского государства.
Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть возможность дополнительного содействия властями Венгрии и соседних с ней стран, если возникнет нехватка средств и возможностей по спасению людей.
Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.
Машина скорой помощи в ОАЭ
23 марта, 21:14
В ОАЭ семерых туристов спасли с тонущего прогулочного катера
Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.
Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших. Эти работы, по сообщениям из Венгрии, осложняются погодными условиями.
По сообщению агентства Рёнхап, туристы их Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания "Verygoodtour" не располагает информацией о том, были ли на них надеты спасательные жилеты во время аварии. Затонувшее судно Hableany, что означает "русалка" на венгерском, обнаружено у моста недалеко от готического здания парламента Венгрии.
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива. 21 января 2019
21 января, 22:23
Крупные ЧП на водном транспорте в 2014-2019 гг
000200
Обсудить 0
Мун Чжэ ИнЮжная КореяВенгрияВ мире
Рекомендуем
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
РИА
Новости
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных
Представители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019
Южная Корея направит группу спасателей в Венгрию после ЧП на Дунае
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Китай назвал действия США в Тайваньском проливе игрой с огнем
В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (НИИАР)
Конструктор НИКИЭТ рассказал о лидерстве России в сфере научных реакторов
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры
Небоскребы квартала Ниси-Синдзюку в Токио на фоне горы Фудзи, Япония
Политолог предположил, какие темы обсудят российские и японские министры
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
В США выходили самого маленького в мире ребенка
В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44России нужен пошаговый план реализации развития ИИ, считает Путин
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
Лента новостейМолния