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РИА Новости

Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти

05:28
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия осуждает нападения, которые угрожают поставкам нефти, заявил саудовский министр иностранных дел Ибрагим аль-Ассаф в ходе заседания глав МИД стран-членов Организации Исламского сотрудничества в Мекке.
"Мы осуждаем террористические атаки, которые были направлены на нефтяные танкеры возле побережья ОАЭ. Мы осуждаем террористические атаки, которые угрожают поставкам нефти", - цитирует телеканал Sky News Arabia министра.
Министр также отметил, что Саудовская Аравия является приверженцем борьбы с терроризмом и пресечения источников его финансирования.
Хуситы в середине мая объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.
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