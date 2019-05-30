Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти

Хуситы в середине мая объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.