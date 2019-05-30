Российское посольство ответило на обвинения США по СНВ-3

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Обвинения, высказываемые в США против России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), вводят в заблуждение и являются следствием прекращения диалога по стратегической стабильности, в котором Россия заинтересована, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Мы отметили недавние растущие атаки со стороны консервативных политических аналитиков против договора СНВ-3 и российского послужного списка по контролю над вооружениями. Мы считаем необходимым отметить некоторые открытые искажения фактов, которые вводят публику в заблуждение и создают искаженную картину действительного положения вещей", - говорится в заявлении посольства.

"Подобные искажения часто являются результатом долгого прекращения двустороннего диалога по стратегической стабильности. Мы неоднократно призывали к его возобновлению в честном, взаимовыгодном ключе", - добавили в посольстве.

В частности, российские дипломаты назвали не соответствующими действительности заявления о том, что СНВ-3 позволяет России увеличить число боеголовок, что его система верификации неэффективна и что нестратегические ядерные вооружения остались "за бортом" СНВ-3.

Заявления о росте числа боеголовок не соответствуют действительности потому, что, по официальным данным, число развернутых боеголовок в распоряжении РФ сократилось и остается ниже лимитов договора, в то время как у США имеется на 125 боеголовок больше, чем у России, отмечает посольство. Кроме того, заявления о неэффективности режима верификации договора противоречат заверениям многих официальных лиц в самих США, заявляют российские дипломаты. Более того, нынешний режим дешевле и проще, чем первоначально предусмотренный в оригинальном договоре СНВ, уточняют они.

Посольство не согласно также с утверждением, что "экзотическое" оружие, которое может разрабатывать Россия, не укладывается в рамки СНВ. В действительности вопросы о новых видах стратегических наступательных вооружений можно обсуждать в совместной комиссии, предусмотренной договором, и Россия открыта для подобных обсуждений, заявили в посольстве.

Наконец, нестратегические ядерные системы не могут быть предметом обсуждения при продлении СНВ-3, попытки увязать два вопроса лишь "баламутят относительно простой вопрос", говорится в заявлении.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.