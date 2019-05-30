Титов рассказал, где в Азии прячутся беглые российские бизнесмены

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские предприниматели скрываются от правосудия в таких азиатских странах как Южная Корея и Сингапур, однако это единичные случаи, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В 2018 году Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Тогда появился так называемый "лондонский список" Титова.

"Мы начинали работу, в Южной Корее есть наш предприниматель. Есть и в Сингапуре. Это единичные случаи, но обращений от них пока к нам не было", - рассказал Титов.

В настоящий момент институт уполномоченного по защите прав предпринимателей работает над 37 заявками бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Всего в институт уполномоченного поступило 64 обращения. Работа по 27 заявителям завершена, в отношении 17 из них не усмотрено оснований для обращения в госорганы.