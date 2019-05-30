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РИА Новости

Титов рассказал, где в Азии прячутся беглые российские бизнесмены

04:55
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские предприниматели скрываются от правосудия в таких азиатских странах как Южная Корея и Сингапур, однако это единичные случаи, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
В 2018 году Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Тогда появился так называемый "лондонский список" Титова.
"Мы начинали работу, в Южной Корее есть наш предприниматель. Есть и в Сингапуре. Это единичные случаи, но обращений от них пока к нам не было", - рассказал Титов.
В настоящий момент институт уполномоченного по защите прав предпринимателей работает над 37 заявками бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Всего в институт уполномоченного поступило 64 обращения. Работа по 27 заявителям завершена, в отношении 17 из них не усмотрено оснований для обращения в госорганы.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Борисом Титовым >>
Борис Титов. Архивное фото
23 ноября 2018, 19:21
Титов рассказал о прогрессе в возвращении людей из "лондонского списка"
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ПМЭФ-2019СингапурБорис ТитовЮжная КореяРоссияЭкономика
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