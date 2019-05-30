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РИА Новости

В Сахалинском зоопарке родился северный олененок

04:51
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© Фото : Сахалинский зооботанический паркРодившийся в Сахалинском зоопарке северный олененок на прогулке со своей матерью Гердой
Родившийся в Сахалинском зоопарке северный олененок на прогулке со своей матерью Гердой
© Фото : Сахалинский зооботанический парк
Родившийся в Сахалинском зоопарке северный олененок на прогулке со своей матерью Гердой
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая— РИА Новости. Молодые северные олени Свен и Герда, обитающие в Сахалинском зоопарке, впервые стали родителями, сообщает парк и публикует фото малыша.
"Молодая пара северных оленей Свен и Герда впервые стали родителями. Новорожденный чувствует себя хорошо, но пока ни на шаг не отходит от заботливой мамы. До полугодовалого возраста малыш будет питаться молоком матери", - говорится в сообщении.
По информации сотрудников зоопарка, к двум месяцам олененку начнут вводить первый прикорм, в том числе отруби, овсяную и кукурузную крупу, а также травяную муку. В дальнейшем он будет пробовать сено, траву, овощи и другую пищу, которую дают взрослым.
Детеныш пока безымянный. Руководство зоопарка объявило конкурс на имя олененка. Автор самого удачного имени сможет бесплатно посетить зоопарк и получит памятный сувенир.
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СахалинОбщество
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