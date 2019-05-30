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РИА Новости

Власти Уругвая решают вопрос о продолжении сотрудничества с Huawei и ZTE

04:47
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei. Архивное фото
Логотип компании Huawei. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 30 мая - РИА Новости. Правительство Уругвая оценивает, будет ли Национальное управление по телекоммуникациям (Antel) продолжать сотрудничество с китайскими Huawei и ZTE после запрета США на бизнес с ними, сообщил РИА Новости глава Antel Андрес Толоса.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. США заявили, что будут препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сотовых сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.
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Уругвай начал реализовывать технологии 5G с финской Nokia, но Antel в течение нескольких лет работает с Huawei и ZTE.
"Мы находимся в контакте с МИД, министерством промышленности, потому что оценка должна быть проведена на страновом уровне... Надо оценить влияние. Это (ситуация с китайскими компаниями) может иметь сильное влияние на глобальную экономику, а Уругвай - торговый партнёр всех стран", - сказал глава Antel.
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