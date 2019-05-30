Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии

Мюллер в среду подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает. Объявляя о сложении полномочий, Мюллер подчеркнул, что если бы его команда была полностью уверена, что президент не совершал преступления — воспрепятствования правосудию - то это было бы написано в докладе. При этом Мюллер отметил, что в соответствии с конституцией он не мог предъявлять обвинения в преступлении действующему президенту. Демократы в конгрессе после этого заявили, что не исключают начала процедуры импичмента Трампа при наличии "железных" доказательств против него.