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РИА Новости

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии

02:59
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон. Архивное фото
Хиллари Клинтон. Архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила администрацию президента Дональда Трампа в подрыве законов и демократии.
"На наших улицах нет танков, но не сомневайтесь: мы наблюдаем нападение на принцип верховенства права и фундаментальные основы нашей демократии", - заявила Клинтон, выступая на выпускной церемонии Хантеровского колледжа в Нью-Йорке, трансляция которой шла в соцсетях.
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Клинтон, которая проиграла Трампу борьбу за президентское кресло в 2016 году, вновь обвинила его в том, что он не препятствовал вменяемому России "вмешательству в выборы".
"Мы наблюдаем полный отказ со стороны нынешней администрации осудить иностранную державу за попытку вмешательства в нашу демократию", - заявила Клинтон. По ее словам, спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил опасность подобного вмешательства в будущем.
Мюллер в среду подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает. Объявляя о сложении полномочий, Мюллер подчеркнул, что если бы его команда была полностью уверена, что президент не совершал преступления — воспрепятствования правосудию - то это было бы написано в докладе. При этом Мюллер отметил, что в соответствии с конституцией он не мог предъявлять обвинения в преступлении действующему президенту. Демократы в конгрессе после этого заявили, что не исключают начала процедуры импичмента Трампа при наличии "железных" доказательств против него.
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