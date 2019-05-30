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РИА Новости

Избранный евродепутатом Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент

02:46
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон. Архивное фото
Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 30 мая — РИА Новости. Бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону отказали предоставить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.
По закону депутаты Европарламента от Испании обязаны получить акты об избрании депутатами в Мадриде, при этом они должны присягнуть на верность конституции. ЦИК Испании назначил эту процедуру на 17 июня. Однако если Пучдемон и Комин пересекут испанскую границу, они будут задержаны.
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"Генеральный секретарь Европейского парламента дал инструкции, чтобы ни Тони Комин, ни Ориол Жункерас, ни я не смогли предпринять никаких действий как евродепутаты. Никаких законных оснований", — написал Пучдемон в твиттере.
Он добавил, ему и Комину не разрешили войти, поскольку их имена в списках "были отмечены серым цветом".
Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков, в том числе бывший член его правительства Комин, уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск. Несмотря на это, испанские суды разрешили политикам, находящимся за границей, принять участие в выборах в Европарламент. По их итогам в ЕП прошли Пучдемон и Комин, а также находящийся в предварительном тюремном заключении в связи с "каталонским делом" бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.
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Карлес ПучдемонКаталонияЕвропейский парламентЕвросоюзИспанияВ мире
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