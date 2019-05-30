Избранный евродепутатом Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент

МАДРИД, 30 мая — РИА Новости. Бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону отказали предоставить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.

По закону депутаты Европарламента от Испании обязаны получить акты об избрании депутатами в Мадриде, при этом они должны присягнуть на верность конституции. ЦИК Испании назначил эту процедуру на 17 июня. Однако если Пучдемон и Комин пересекут испанскую границу, они будут задержаны.

"Генеральный секретарь Европейского парламента дал инструкции, чтобы ни Тони Комин, ни Ориол Жункерас, ни я не смогли предпринять никаких действий как евродепутаты. Никаких законных оснований", — написал Пучдемон в твиттере

Он добавил, ему и Комину не разрешили войти, поскольку их имена в списках "были отмечены серым цветом".