Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T01:20Z
https://ria.ru/20190530/1555086483.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155486/56/1554865605_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_07d2b95fda85fc9aa1edea622fb04b7d.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о морально-политическом состоянии военнослужащих

01:20
1018
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий ответственность командиров на морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом уточняется формулировка действующего законодательства об обязанностях и ответственности военнослужащих и о дисциплинарных проступках в части ответственности командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.
Военнослужащие российской армии
7 мая 2018, 08:00
Наследие Союза. Как армия России выбиралась из 90-х
Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава, безопасность военной службы, состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обеспечение.
Род морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи. При этом морально-политическое и психологическое состояние является результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
840012
Обсудить 0
Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон о повышении штрафов за кражу электроэнергии
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
Американская НПО: обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ бездоказательны
В Новороссийске нашли организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля"
Хиллари Клинтон. Архивное фото
Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь. 29 мая 2019
Саакашвили прокомментировал разговоры об объявлении дефолта на Украине
Карлес Пучдемон. Архивное фото
Избранный евродепутатом Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф просит создать площадку для эксперимента по искусственному интеллекту
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
Лента новостейМолния