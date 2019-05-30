В МИД заявили о "жесточайшем прессинге" США в отношении Ирана

МОСКВА. 30 мая – РИА Новости. США предпринимают в отношении Ирана жесточайший прессинг, при этом никакой альтернативы Вашингтон не предлагает, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы видим жесточайший прессинг со стороны США в отношении Ирана, попытки шантажировать это государство", - сказал Рябков " Российской газете ".

"При этом никакой позитивной повестки дня, никакой альтернативы США не предлагают. Они только заявляют, в том числе на высшем уровне, что открыты к такому диалогу, но это не основа для реальных переговоров", - добавил он.

Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.