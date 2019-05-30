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РИА Новости

В МИД заявили о "жесточайшем прессинге" США в отношении Ирана

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА. 30 мая – РИА Новости. США предпринимают в отношении Ирана жесточайший прессинг, при этом никакой альтернативы Вашингтон не предлагает, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы видим жесточайший прессинг со стороны США в отношении Ирана, попытки шантажировать это государство", - сказал Рябков "Российской газете".
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"При этом никакой позитивной повестки дня, никакой альтернативы США не предлагают. Они только заявляют, в том числе на высшем уровне, что открыты к такому диалогу, но это не основа для реальных переговоров", - добавил он.
Ранее иранский президент Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Сергей РябковМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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