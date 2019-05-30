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РИА Новости

Какие продукты исключить, чтобы не заболеть раком

08:00
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© РИА Новости / Евгений СамаринОпрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
Опрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Онкологические заболевания нередко возникают из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара, а круп, фруктов, овощей и молочных продуктов недостаточно. По подсчетам ученых из Тафтского университета (США), таких случаев около пяти процентов. РИА Новости разбирается, как надо питаться, чтобы снизить риск рака.

Куда бьет рак

Исследователи проанализировали данные 80 тысяч взрослых американцев в возрасте от 20 лет, у которых в 2015 году обнаружили злокачественные опухоли. Кроме того, изучили результаты национального опроса, посвященного пищевым привычкам населения. Особое внимание уделили продуктам, с высокой вероятностью связанным с развитием онкологических заболеваний.
Оказалось, что сильнее всего неправильное питание повышает риск рака кишечника и прямой кишки — 38,8 процента таких диагнозов были связаны с диетой. Для рака ротовой полости, горла и гортани этот показатель составил 25,9 процента. А вот на вероятность рака яичников и щитовидной железы пищевые привычки практически не влияют.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Fang Fang Zhang et al. Preventable Cancer Burden Associated with Poor Diet in the United States. JNCI Cancer Spectrum. pkz034, https://doi.org/10.1093/jncics/pkz034Виды рака, вызываемые избытком или дефицитом некоторых продуктов в рационе. Чаще всего появление злокачественных опухолей связывают с низким содержанием злаков и молока
Вклад в развитие некоторых видов рака определенных продуктов питания
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Fang Fang Zhang et al. Preventable Cancer Burden Associated with Poor Diet in the United States. JNCI Cancer Spectrum. pkz034, https://doi.org/10.1093/jncics/pkz034
Виды рака, вызываемые избытком или дефицитом некоторых продуктов в рационе. Чаще всего появление злокачественных опухолей связывают с низким содержанием злаков и молока

Прощай, сладенький

Одним из наиболее опасных продуктов, провоцирующих сразу несколько видов рака, ученые из Тафтского университета назвали напитки с высоким содержанием сахара. Женщины, не ограничивающие себя в сладкой газировке и пакетированных соках, чаще страдают злокачественными опухолями матки, молочной железы и почек (последнее касается и мужчин).
Годом ранее к похожим выводам пришел международный коллектив ученых, указав на связь чрезмерного потребления сахара с раком прямой кишки, груди и мочевого пузыря. Тогда же бельгийские ученые продемонстрировали, что сахар способствует стремительному росту злокачественных новообразований.
Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза — расщепления глюкозы без участия кислорода. В опухолевых клетках этот процесс может быть в двести раз быстрее, чем в здоровых. Побочный продукт сверхскоростного гликолиза — 1,6-бисфосфат фруктозы — активирует особые белки, производимые генами RAS. Те, в свою очередь, еще больше ускоряют рост злокачественной опухоли. Получается порочный "сахарный" круг.
Поэтому сразу несколько научных исследований рекомендуют исключить из рациона сладкие напитки, а сахар заменить фруктами и медом.
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Только натуральное

По мнению французских ученых, снизить риск возникновения практически всех видов рака можно, если питаться только натуральными продуктами, выращенными без синтетических пестицидов и искусственных минеральных удобрений. Но особенно эффективна такая органическая диета в отношении рака лимфатической системы и рака груди.
А вот от рака печени защитит рацион, богатый цельнозерновыми продуктами. В течение 24 лет китайские и американские ученые собирали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках более 125 тысяч человек. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о питании и перенесенных заболеваниях. Выяснилось, что те, в чьем рационе преобладали продукты из цельного необработанного зерна, его компонентов и клетчатки, на 37 процентов реже болели раком печени. При этом если человек регулярно ел много отрубей, риск злокачественной опухоли снижался на 30 процентов, а если предпочитал злаковую клетчатку — на 32 процента.
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Модно и полезно

Американские исследователи из Университета штата Иллинойс считают, что защитить от раковых опухолей, а также остановить их рост и распространение могут продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. В первую очередь речь идет о морепродуктах, льняном масле, грецких орехах и черной икре.
Дело в том, что при метаболизме омега-3 жирных кислот в организме образуются эдоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, чьи молекулы, как оказалось, уничтожают раковые клетки. Также эти вещества замедляют формирование новых кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями, и подавляют перемещение раковых клеток. А значит, эффективность химиотерапии повысится, если посадить пациентов на диету с высоким содержанием омега-3-жирных кислот.
Ученые из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке предположили, что некоторые противоопухолевые препараты лучше действуют, если онкобольные придерживаются низкоуглеводной диеты (кетодиеты), когда большую часть калорий и питательных веществ организм получает из жиров и белков. Есть данные, что такой рацион полезен для мышц и мозга, снижает уровень сахара в крови.
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Чтобы проверить гипотезу, наблюдали за грызунами, у которых вызвали рак. Одну группу посадили на низкоуглеводную диету, другим давали два популярных лекарства от диабета. Во второй группе злокачественные клетки росли и распространялись быстрее, чем в первой, а положительный эффект от препаратов сохранялся только на протяжении нескольких часов, после чего в организме мышей резко повышалась концентрация инсулина и сахара, и клетки уже игнорировали молекулы лекарств.
Авторы работы полагают, что кетодиета и отказ от глюкозных капельниц, способных спровоцировать рост злокачественных образований, повысят результативность противораковой терапии.
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