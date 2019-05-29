Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:38Z
https://ria.ru/20190529/1555096605.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго РФ не согласно с ТГК-2 по оценке проекта Ярославской ТЭЦ-2

Вчера, 11:36
15
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минэнерго РФ считает необоснованными претензии ТГК-2 по оценке проекта модернизации Ярославской ТЭЦ-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."
В Минэнерго России считают, что претензии ТГК-2 относительно оценки Ярославской ТЭЦ-2 при отборе проектов для модернизации ТЭС не соответствуют действительности. Оснований для изменения выданной ранее оценки нет", - сообщили в ведомстве.
Для расчета коэффициента, отражающего отпуск тепла населению, ЖКХ и приравненным потребителям в критериях Минэнерго было предложено использовать величину, равную произведению "доли населения в отпуске тепла" и "установленной тепловой мощности". Логика подхода в том, что неверно давать приоритет проекту с 95% отпуска тепла населению, но с установленной тепловой мощностью 10 Гкал/час, относительно проекта с долей населения 90% и установленной тепловой мощностью 150 Гкал/час", - отмечает Минэнерго.
Кроме того, по оценке Минэнерго России, даже если бы ранжирование проектов проводилось при условии, что коэффициент определяется равным доле населения (на чем настаивает ТГК-2), то проект ТГК-2 по Ярославской ТЭЦ-2 все равно не прошел бы отбор.
Ранее в среду ТГК-2 заявила, что при ранжировании проектов модернизации ТЭС по критериям Минэнерго РФ допущены ошибки и просила пересмотреть список, включить Ярославскую ТЭЦ-2 в программу модернизации по квоте правкомиссии. По данным ТГК-2, по критерию "тепло" для данного проекта указано значение 72%. ТГК-2 считает, что в соответствии со схемой теплоснабжения Ярославля данный показатель для Ярославской ТЭЦ-2 должен составлять не менее 84%. Также компания не согласна с определением по критерию "стоимость", указанного для этого проекта в размере 15%. По расчетам специалистов ТГК-2, значение этого критерия должно быть не менее 26%. В этом случае итоговый балл проекта оказывается значительно выше и попадает в группу проектов-победителей, обеспечивая ему 6-е место в первой ценовой зоне, отмечают в компании.
Правкомиссия по развитию электроэнергетики отобрала в "ручном режиме" 15 проектов в рамках программы модернизации ТЭС суммарной мощностью 1783 МВт на 2022-2024 годы.
000000
ТеплоснабжениеТерриториальная генерирующая компания № 2Россия
Рекомендуем
"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2
РИА
Новости
В подмосковных Серебряных Прудах построили асфальтобетонный завод
ТГК-2 не согласна с "квотным" списком модернизации ТЭС
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
Крупные ЧП на водном транспорте в мире в 2015-2019 годах
Дирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения
Минэнерго РФ: инвестиции на модернизацию ТЭС составят около 142 млрд рублей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"
Машинный зал тепловой станции
Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт
Орхан Памук в своем крабочем кабинете
Орхан Памук: я стал романистом, начитавшись Достоевского и Толстого
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО
Лиственница
Realwood увеличит производство с ориентиром на термодревесину и лиственницу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния