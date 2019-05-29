В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава палаты Алексей Кудрин сообщил, что объем выявленных нарушений в целом в прошлом году составил 772 миллиарда рублей. По его словам, это на триллион рублей меньше, чем годом ранее, так как произошли изменения в оценке этих нарушений.

"Еще одна причина, почему у нас меньше выявлено нарушений в 2018 году... Напомню, что год назад в наших нарушениях были нарушения "Роскосмоса" на 800 миллиардов рублей", - сказал он.

Проверка за 2017 год

В конце 2018 года Кудрин заявил, что в "Роскосмосе" выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов — нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.

После этого были возбуждены 16 уголовных дел, еще 44 материала передали следователям. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Выявили более 1,7 тысячи нарушений закона, к ответственности привлекли более 200 сотрудников отрасли.

Сначала в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что проверка с нарушениями касается 2017 года, то есть еще прежнего руководства госкорпорации, а нынешнее активно помогает проверяющим.