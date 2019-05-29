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РИА Новости

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава палаты Алексей Кудрин сообщил, что объем выявленных нарушений в целом в прошлом году составил 772 миллиарда рублей. По его словам, это на триллион рублей меньше, чем годом ранее, так как произошли изменения в оценке этих нарушений.
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В "Роскосмосе" рассказали об информационной атаке на компаниюКто-то планомерно пытается создать для госкорпорации образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Еще одна причина, почему у нас меньше выявлено нарушений в 2018 году... Напомню, что год назад в наших нарушениях были нарушения "Роскосмоса" на 800 миллиардов рублей", - сказал он.

Проверка за 2017 год

В конце 2018 года Кудрин заявил, что в "Роскосмосе" выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов — нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.
После этого были возбуждены 16 уголовных дел, еще 44 материала передали следователям. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Выявили более 1,7 тысячи нарушений закона, к ответственности привлекли более 200 сотрудников отрасли.
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Сначала в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что проверка с нарушениями касается 2017 года, то есть еще прежнего руководства госкорпорации, а нынешнее активно помогает проверяющим.
Потом в интервью РИА Новости глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко уточнил, что нарушения были в 2004–2014 годах, то есть касаются не госкорпорации, а ее предшественника — Федерального космического агентства. При этом Устименко отметил, что воспринимает все обвинения в адрес "Роскосмоса" как информационную атаку на отрасль.
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Счетная палатаКосмос - РИА НаукаАлексей КудринРоскосмосЭкономика
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