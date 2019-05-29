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РИА Новости
Война в Сирии

Франция обеспокоена наступательной операцией в Идлибе

Вчера, 17:39
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ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Франция высказала свою озабоченность в связи с наступательной операцией в Идлибе и "наращиванием ударов" со стороны сирийских властей и их союзников, заявил представитель французского МИД.
"Франция отметила свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимся наступлением в провинции Идлиб и наращиванием ударов, которые наносит режим (президента Сирии Башара Асада - ред.) и его союзники, в том числе по гражданской и медицинской инфраструктуре", - заявил представитель МИД.
Во французском министерстве заявили об особой ответственности "союзников сирийского режима за сохранение прочного прекращения огня в провинции Идлиб".
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Представитель ведомства напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным "призывали Россию выполнять свои обязательства по поддержанию прекращения огня".
По словам представителя МИД Франции, продолжение военных действий подрывает поиск путей надежного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
"Франция останется полностью мобилизованной в Совете безопасности (ООН), чтобы поддерживать деэскалацию на северо-западе Сирии и обеспечивать защиту гражданского населения", - заключил представитель ведомства.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ). Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
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Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе Совбеза ООН сообщил, что влияние боевиков "Хайат Тахрир аш-шам"* (новое название запрещённой в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* - ред.) распространилось в зоне сирийского Идлиба на 99% территории за полгода.
Кроме того, как сообщила проправительственная газета al-Watan, 23 мая сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с призывом к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по ее освобождению от террористов.
По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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