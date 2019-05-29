Кузнецова отметила важность дополнительного образования для детей

"Доступность допобразования, на мой взгляд, такая принципиально важная вещь, мы недооцениваем ее важность для безопасности детей. Мы не просто говорим о том, что они должны чем-то увлекаться, развлекаться, это еще условие безопасности личности ребенка, подростка", - сказала Кузнецова.