Кузнецова отметила важность дополнительного образования для детей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дополнительное образование важно для обеспечения безопасности детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Доступность допобразования, на мой взгляд, такая принципиально важная вещь, мы недооцениваем ее важность для безопасности детей. Мы не просто говорим о том, что они должны чем-то увлекаться, развлекаться, это еще условие безопасности личности ребенка, подростка", - сказала Кузнецова.
2 апреля 2017, 13:39ОНФ поможет детям получать дополнительное образование
По ее словам, летом 2018 года более 800 детей погибли, неорганизованно проводя время.
Также Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым за три последних года на 7,3% снизилась доля детей, занимающихся в бесплатных секциях. При этом число детей, посещающих платные секции, возросло.
"Запрос на допобразование большой, огромный, а удовлетворение он не находит и секции допобразования, может быть, не актуальны, тематика их может быть не актуальна для детей, на мой взгляд, они должны предоставлять свободу выбора", - добавила она.