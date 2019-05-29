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РИА Новости

Кузнецова отметила важность дополнительного образования для детей

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дополнительное образование важно для обеспечения безопасности детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Доступность допобразования, на мой взгляд, такая принципиально важная вещь, мы недооцениваем ее важность для безопасности детей. Мы не просто говорим о том, что они должны чем-то увлекаться, развлекаться, это еще условие безопасности личности ребенка, подростка", - сказала Кузнецова.
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По ее словам, летом 2018 года более 800 детей погибли, неорганизованно проводя время.
Также Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым за три последних года на 7,3% снизилась доля детей, занимающихся в бесплатных секциях. При этом число детей, посещающих платные секции, возросло.
"Запрос на допобразование большой, огромный, а удовлетворение он не находит и секции допобразования, может быть, не актуальны, тематика их может быть не актуальна для детей, на мой взгляд, они должны предоставлять свободу выбора", - добавила она.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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