Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T17:16Z
https://ria.ru/20190529/1555076414.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155507/62/1555076200_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_8a50c28090be23910aadbe67203d1446.jpg
РИА Новости
Архангельская область

Многодетным семьям Поморья увеличат компенсацию за оплату сбора ТКО

Вчера, 17:16
101
© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов
АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая - РИА Новости. Многодетным семьям Поморья увеличат компенсацию за оплату услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО); соответствующие изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в двух чтениях приняли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания депутатов.
Законодательная инициатива, внесенная губернатором Архангельской области Игорем Орловым, обусловлена формированием новой системы обращения с ТКО и изменением механизма расчета платы за услугу по их сбору, вывозу и утилизации. Плата будет зависеть от тарифов в сфере обращения с ТКО и должна рассчитываться,исходя из количества зарегистрированных (проживающих) граждан, а не общей площади жилого помещения. В связи с этим расходы многодетных семей могут существенно вырасти, отмечают в пресс-службе областного Собрания.
В рамках действующего регионального законодательства многодетным семьям уже компенсируют расходы по оплате услуги за обращение с ТКО в размере 30%. Законопроектом предусмотрено дифференцированное увеличение размера компенсации. Так, каждому родителю (усыновителю), первому и второму ребенку предлагается компенсировать 50% платы за эту коммунальную услугу, третьему и последующему ребенку в многодетной семье - 100%.
"Радует, что мы смогли опередить события и увеличить многодетным семьям компенсацию расходов за оплату услуги по обращению с ТКО. Учитывая, что плата будет рассчитываться по подушевому принципу, это может больно ударить по многодетным семьям, которых в области более 10 тысяч. Проведена большая предварительная работа с участием представителей регионального правительства, областного Собрания, общественных организаций, что позволило принять верное решение", - привели в пресс-службе комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Архангельск
Вчера, 16:36
Многодетные семьи Поморья смогут выбрать земельный участок или компенсацию
Принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы областного бюджета. По прогнозным оценкам, с момента вступления закона в силу 1 августа 2019 года расходы на эти цели составят более 26 миллионов рублей, из них около 23,5 миллиона рублей уже предусмотрены в областном бюджете. Расходы на 2020 и последующие годы оцениваются в 63,5 миллиона рублей.
"Эта инициатива носит опережающий характер и будет воплощена только после вступления в действие территориальной схемы обращения с отходами и принятия тарифов. В дальнейшем придется ориентироваться на реальные, а не прогнозные показатели и при необходимости вносить изменения в областной бюджет", - пояснил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту областного Собрания депутатов Сергей Эммануилов.
000020
Обсудить 0
ОбществоАрхангельская область
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
Лента новостейМолния