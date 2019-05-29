Многодетным семьям Поморья увеличат компенсацию за оплату сбора ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая - РИА Новости. Многодетным семьям Поморья увеличат компенсацию за оплату услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО); соответствующие изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в двух чтениях приняли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания депутатов.

Законодательная инициатива, внесенная губернатором Архангельской области Игорем Орловым, обусловлена формированием новой системы обращения с ТКО и изменением механизма расчета платы за услугу по их сбору, вывозу и утилизации. Плата будет зависеть от тарифов в сфере обращения с ТКО и должна рассчитываться,исходя из количества зарегистрированных (проживающих) граждан, а не общей площади жилого помещения. В связи с этим расходы многодетных семей могут существенно вырасти, отмечают в пресс-службе областного Собрания.

В рамках действующего регионального законодательства многодетным семьям уже компенсируют расходы по оплате услуги за обращение с ТКО в размере 30%. Законопроектом предусмотрено дифференцированное увеличение размера компенсации. Так, каждому родителю (усыновителю), первому и второму ребенку предлагается компенсировать 50% платы за эту коммунальную услугу, третьему и последующему ребенку в многодетной семье - 100%.

"Радует, что мы смогли опередить события и увеличить многодетным семьям компенсацию расходов за оплату услуги по обращению с ТКО. Учитывая, что плата будет рассчитываться по подушевому принципу, это может больно ударить по многодетным семьям, которых в области более 10 тысяч. Проведена большая предварительная работа с участием представителей регионального правительства, областного Собрания, общественных организаций, что позволило принять верное решение", - привели в пресс-службе комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.

Принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы областного бюджета. По прогнозным оценкам, с момента вступления закона в силу 1 августа 2019 года расходы на эти цели составят более 26 миллионов рублей, из них около 23,5 миллиона рублей уже предусмотрены в областном бюджете. Расходы на 2020 и последующие годы оцениваются в 63,5 миллиона рублей.