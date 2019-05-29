Эксперты высоко оценили электоральные шансы врио губернаторов субъектов РФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Деятельность временных исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов РФ, которым предстоит в сентябре избираться на посты руководителей регионов, положительно оценивается жителями субъектов, что дает кандидатам высокие электоральные шансы. Об этом заявили участники круглого стола, прошедшего на площадке Экспертного института социальных исследований.

По данным представителей ВЦИОМа и фонда "Общественное мнение", уровень поддержки назначенных за последнее время врио губернаторов варьируется от 84% в Забайкальском крае до 54,5% в Санкт-Петербурге, однако в среднем он заметно выше, чем у действующих глав регионов, которым предстоит переизбираться в сентябре 2019 года.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, опросы населения показывают, что столь высокие результаты поддержки врио губернаторов обусловлены рядом общих факторов.

"Во-первых, это статус "губернаторов надежд", способных изменить ситуацию в регионе к лучшему. Во-вторых, фактор обновления. В-третьих, стоит отметить фактор открытости, упора на прямые коммуникации с избирателями, создание образа власти с человеческим лицом. Также респонденты отмечали фактор честной власти, нацеленной на борьбу с коррупцией и желание навести порядок, и ответственности – чувство эффективного контроля и налаженного взаимодействия со всеми структурами власти", – сообщил Федоров.

По словам экспертов-социологов, население регионов положительно оценивает работу нового поколения руководителей, их стратегии и новую культуру управления, и при сохранении текущих тенденций можно прогнозировать, что исход выборов в субъектах РФ решится в первом туре голосования.

"Исследования показывают, что люди в основном с радостью встретили смену руководителей регионов, это было ожидаемое событие. Давно наметился запрос на изменения, на решение принципиальных задач в регионах, на активное и энергичное поведение глав регионов. Также положительно оценивается наличие опыта работы в федеральных органах власти и структурах, поддержка федерального центра, то есть фактически президента, смелые, назревшие кадровые решения на местах и личный контроль за обстановкой в субъектах РФ", – подчеркнула глава руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

При этом эксперты отметили, что в настоящий момент высокий уровень доверия определяется в основном позитивным эмоциональным фоном населения регионов в ожидании значительных изменений. Однако для сохранения рейтингов поддержки, особенно в случае победы на выборах, от новых управленцев потребуется продемонстрировать реальные и быстрые результаты работы.