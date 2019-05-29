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РИА Новости
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В "Мособлэнерго" сформировали бригады для предотвращения пожаров

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
Сотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. АО "Мособлэнерго" сформировало 186 аварийно-восстановительных бригад. Данная мера поможет предотвратить чрезвычайные ситуации, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, для оперативно-диспетчерского персонала предприятия провели дополнительные инструктажи, противопожарные и противоаварийные тренировки. Кроме того, в филиалах "Мособлэнерго" имеется вся необходимая техника.
Кроме того, силами предприятия обустроили противопожарные рвы вокруг деревянных опор, ликвидировали сухую траву и порубочные остатки. Также выполняется расчистка от растительности вблизи ЛЭП.
Сообщается, что все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме.
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