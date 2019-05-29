Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T14:51Z
https://ria.ru/20190529/1555069073.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:77:1621:988_1036x0_80_0_0_3e0d9cea816e15fd6dd044f0dd46f173.jpg
РИА Новости

Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике

Вчера, 14:51
293
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
АЛМА-АТА, 29 мая – РИА Новости. Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике, соответствующее решение было принято на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в столице Казахстана, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Вчера, 11:20
Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС
В частности, совет будет отвечать за взаимодействие сторон по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости, применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукций государств-членов на рынки третьих стран, устранения барьеров в сфере промышленности.
Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза. В сферу его ответственности также войдут вопросы эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности, а также противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности.
Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.
Флаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
Вчера, 03:57
Источник сообщил об отмене ограничений на вывоз алкоголя и табака из ЕАЭС
510000
Евразийский экономический союзЭкономика
Рекомендуем
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
В ЕАЭС договорились о механизме прослеживаемости ввозимых в союз товаров
РИА
Новости
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Правовые основы функционирования единого рынка ЕАЭС будут совершенствовать
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Казахстана призвал устранить торговые барьеры внутри ЕАЭС
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин призвал ЕАЭС совершенствовать координацию экономической политики
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать 10-15 проектов-кластеров в приоритетных отраслях
Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и Китая
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин рассказал о расширении круга внешнеторговых партнеров ЕАЭС
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Антон Силуанов выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
Гособоронзаказ в России не сокращается, считает Силуанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС
Оператор по добыче нефти
Цены на нефть марки Brent упали ниже 67 долларов за баррель
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс после выступления в парламенте
Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией
Федерика Могерини
Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
Лента новостейМолния