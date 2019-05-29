Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

АЛМА-АТА, 29 мая – РИА Новости. Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике, соответствующее решение было принято на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в столице Казахстана, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В частности, совет будет отвечать за взаимодействие сторон по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости, применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукций государств-членов на рынки третьих стран, устранения барьеров в сфере промышленности.

Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза. В сферу его ответственности также войдут вопросы эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности, а также противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности.