В юбилейный выпуск цикла "Веселая карусель" войдут три мультфильма

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" подготовит юбилейный выпуск альманаха "Веселая Карусель", в него войдут три мультфильма, сообщил РИА Новости директор учреждения Борис Машковцев.

В среду исполнилось 50 лет со дня выдачи разрешительного удостоверения первой серии цикла "Веселая карусель", в одном из эпизодов которого впервые появились персонажи Волк и Заяц. Позднее, претерпев некоторые внешние изменения, они стали героями мультсериала "Ну, погоди!". Режиссером знакового сюжета выступил Геннадий Сокольский.

"В юбилейный год для целого ряда легендарных мультфильмов, включая "Веселую карусель", "Союзмультфильм" готовит к выпуску 50-й выпуск мультальманаха "Веселая Карусель". В его состав войдут три мультфильма – "Семь козлят" режиссера Марины Карповой, "Теплая звезда" Анны Кузиной и "Малышка и Баба Яга" Евгении Голубевой", - рассказал Машковцев.

Он напомнил, что за 50 лет в составе "Веселой Карусели" вышло 152 мультфильма, в работе над которыми приняли участие порядка 200 режиссеров.

"Традиционно "Веселая Карусель" была площадкой для дебюта молодых режиссеров или площадкой для эксперимента маститых авторов, которые создавали коротенькие новеллы длиной 3-4 минуты", - поделился директор студии.

При этом многие мультфильмы цикла, в том числе, "Антошка", "Два веселых гуся", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Кто пасется на лугу?" зрители знают наизусть, подчеркнул Машковцев.