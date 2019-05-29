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РИА Новости

Ученый отметил малое количество российских наноспутников на орбите

Вчера, 12:34
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более половины всех наноспутников на околоземной орбите принадлежат США, четверть - Европе, а доля России вызывающе мала - 1,4%, сказал на заседании Совета РАН по космосу заведующий кафедрой МАИ, член-корреспондент РАН Олег Алифанов.
"Сильное впечатление производит вклад в 56% США, у Европы 25%. К сожалению, у России вызывающе малый процент - 1,4", - сказал он.
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Он привел данные на январь 2019 года. Всего, согласно представленным им данным, к этому сроку было запущено 1116 наноспутников, из которых 543 спутника находятся на орбите.
Наноспутниками называются космические аппараты, которые имеют массу от 1 до 10 кг. Это студенческие или простые научные спутники для мониторинга Земли, исследования атмосферы и астрономических наблюдений.
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Космос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
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