Ученый отметил малое количество российских наноспутников на орбите

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более половины всех наноспутников на околоземной орбите принадлежат США, четверть - Европе, а доля России вызывающе мала - 1,4%, сказал на заседании Совета РАН по космосу заведующий кафедрой МАИ, член-корреспондент РАН Олег Алифанов.

"Сильное впечатление производит вклад в 56% США, у Европы 25%. К сожалению, у России вызывающе малый процент - 1,4", - сказал он.

Он привел данные на январь 2019 года. Всего, согласно представленным им данным, к этому сроку было запущено 1116 наноспутников, из которых 543 спутника находятся на орбите.