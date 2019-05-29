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РИА Новости

Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос с "Дружбой", заявил Песков

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос с трубопроводом "Дружба", это вопрос отдельных ведомств, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли затронут вопрос о трубопроводе "Дружба" в ходе беседы Путина и Лукашенко на полях заседания ВЕЭС.
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Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу. На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Александр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
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