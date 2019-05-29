Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос с "Дружбой", заявил Песков

"Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли затронут вопрос о трубопроводе "Дружба" в ходе беседы Путина и Лукашенко на полях заседания ВЕЭС.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу. На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.