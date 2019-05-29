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РИА Новости

В ЦБ заявили, что комиссии за эквайринг в социальном сегменте будут снижены

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комиссии за эквайринг по отдельным категориям в социальном сегменте, в здравоохранении и образовании, при покупке лекарств и за крупные покупки будут снижены, соответствующая работа с платежными системами проведена, сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ РФ Мария Красенкова.
"Мы, как регулятор, мониторим ситуацию с тарифами международных платежных систем, платежной системы "Мир", и по отдельным категориям в социальном сегменте, в здравоохранении, образовании, по лекарствам и по крупным покупкам - это автомобили, недвижимость, конечно, комиссии будут снижены, соответствующую работу с платежными системами мы провели", - сказала Красенкова на ПЛАС-Форуме.
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Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров.
По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении "социально значимых" товаров и услуг (образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).
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