В ЦБ заявили, что комиссии за эквайринг в социальном сегменте будут снижены

Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комиссии за эквайринг по отдельным категориям в социальном сегменте, в здравоохранении и образовании, при покупке лекарств и за крупные покупки будут снижены, соответствующая работа с платежными системами проведена, сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ РФ Мария Красенкова.

"Мы, как регулятор, мониторим ситуацию с тарифами международных платежных систем, платежной системы "Мир", и по отдельным категориям в социальном сегменте, в здравоохранении, образовании, по лекарствам и по крупным покупкам - это автомобили, недвижимость, конечно, комиссии будут снижены, соответствующую работу с платежными системами мы провели", - сказала Красенкова на ПЛАС-Форуме.

Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров.