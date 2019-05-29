Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Никто не заинтересован в институциональном конфликте между Евросоветом и Европарламентом из-за отбора кандидата на пост главы Еврокомиссии, переговоры в ближайшие недели должны позволить найти решение, заявил журналистам в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.
По итогам выборов в Европарламент главы правительств и государств в рамках Евросовета должны согласовать между собой квалифицированным большинством кандидатуру на пост нового главы ЕК, а затем внести ее на утверждение ЕП, где кандидат должен быть утвержден подавляющим большинством голосов.
При этом Европарламент придерживается мнения о необходимости применения процедуры "ведущего кандидата", которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке партийный кандидат от крупнейшей фракции, заручившийся парламентским большинством.
"Все лидеры придерживаются позиции о необходимости хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров. Мы хотим уважать ЕП, их мнения. Я уверен, что мы найдем самый лучший путь, как вести переговоры с ЕП, потому что это общий интерес - найти политическое большинство среди лидеров в Евросовете, а также парламенте", - сказал он.
По его словам, "никто не заинтересован в межинституциональном конфликте, и наши дискуссии сегодня - это лучшая гарантия избежать любого риска конфликта".
"Я проведу консультации с Европарламентом, как это предусмотрено договором. Чтобы запустить этот процесс, я уже предложил встретиться с руководством ЕП, как только они будут готовы. Параллельно я также продолжу свои консультации с членами Евросовета по вопросу о будущем председателе ЕК... Я могу обещать, что буду максимально открытым и прозрачным. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность по всем этим постам уже в июне", - добавил он.
Лидеры ЕС провели во вторник неформальный саммит, где начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Как заявлял в кулуарах саммита источник, переговоры касались на данном этапе только обсуждения приоритетов разных стран, чтобы понять, какие критерии необходимо учесть при определении кандидатур. Пакет из четырех возможных кандидатур на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту 20-21 июня.
27 мая, 15:19Предварительные итоги выборов в Европарламент