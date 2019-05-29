Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Никто не заинтересован в институциональном конфликте между Евросоветом и Европарламентом из-за отбора кандидата на пост главы Еврокомиссии, переговоры в ближайшие недели должны позволить найти решение, заявил журналистам в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

По итогам выборов в Европарламент главы правительств и государств в рамках Евросовета должны согласовать между собой квалифицированным большинством кандидатуру на пост нового главы ЕК, а затем внести ее на утверждение ЕП, где кандидат должен быть утвержден подавляющим большинством голосов.

При этом Европарламент придерживается мнения о необходимости применения процедуры "ведущего кандидата", которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке партийный кандидат от крупнейшей фракции, заручившийся парламентским большинством.

"Все лидеры придерживаются позиции о необходимости хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров. Мы хотим уважать ЕП, их мнения. Я уверен, что мы найдем самый лучший путь, как вести переговоры с ЕП, потому что это общий интерес - найти политическое большинство среди лидеров в Евросовете, а также парламенте", - сказал он.

По его словам, "никто не заинтересован в межинституциональном конфликте, и наши дискуссии сегодня - это лучшая гарантия избежать любого риска конфликта".

"Я проведу консультации с Европарламентом, как это предусмотрено договором. Чтобы запустить этот процесс, я уже предложил встретиться с руководством ЕП, как только они будут готовы. Параллельно я также продолжу свои консультации с членами Евросовета по вопросу о будущем председателе ЕК... Я могу обещать, что буду максимально открытым и прозрачным. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность по всем этим постам уже в июне", - добавил он.