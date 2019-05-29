В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт

ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости, Мария Табак. Книгу мемуаров и писем известного русского скульптора и графика Ариадны Арендт во вторник вечером в Лондоне представила ее внучка, художник и составитель книги Наталия Арендт.

"Ариадна Арендт писала мемуары почти всю жизнь и не собиралась их публиковать. Но у нас в семье сохранился огромный архив, и в какой-то момент я поняла, что должна его разобрать и опубликовать. Мне очень помог папа, Юрий Арендт. Например, в письмах и очерках бабушки многие имена сокращены аббревиатурами. Так вот я садилась с папой и спрашивала: как расшифровывается эта аббревиатура, а как эта? Кто такой ЕП? Он сразу называл", - рассказала Наталия Арендт РИА Новости.

© Фото : из личного архива семьи Арендтов Скульптор и график Ариадна Арендт © Фото : из личного архива семьи Арендтов Скульптор и график Ариадна Арендт

Ариадна Арендт родилась в 1906 году в Симферополе в семье известных врачей. В детстве она оказалась в имении-мастерской внука Ивана Айвазовского Михаила Латри, где собирались друзья поэта и художника Максимилиана Волошина. Дружба с Волошиным, который стал ее творческим наставником, приводит Ариадну в Коктебель, с которым с этого момента будет тесно связана ее собственная судьба, жизнь ее детей, внуков, правнуков и праправнуков.

"Ариадна пережила все тяготы 20 века, в Крыму все было чудовищно, и как представитель интеллигенции и дворянства она не раз оказывалась в серьезной опасности", - рассказала Наталия Арендт на презентации книги.

Среди детских воспоминаний Ариадны - как она вместе с подругой в детстве вытаскивали из карманов расстрелянных записки, которые те писали перед смертью, и передавала их близким погибших. Когда у нее самой арестовали мать, 14-летняя Ариадна каждый день подходила к подвалу ЧК, окликала мать и ждала ответа, проверяя таким образом, не расстреляна ли та. Мать спас своим ходатайством Волошин.

Поэт и художник был учителем Ариадны, и в ее воспоминаниях он занимает важнейшее место. Она вспоминает многочисленные истории, свидетелем которых она была в его коктебельском доме - историй с участием Валерия Брюсова, Андрея Белого, сестер Цветаевых.

В Москве Ариадна Арендт жила на Масловке, в так называемом "городке художников" или на "русском Монмартре". Она дважды была замужем, оба раза за известными скульпторами: Меером Айзенштадтом и Анатолием Григорьевым.

В 30 лет Ариадна Арендт попала под трамвай и лишилась обеих ног, что не помешало ей, как отмечает Наталия Арендт, жить впоследствии полной творческой и личной жизнью.

"Если вы посмотрите на ее фотографию с двухлетним сыном, сделанную в Боткинской больнице вскоре после того, как она очнулась от наркоза, вы увидите, что она вполне радостна. Она размышляет о случившемся в своих мемуарах и приходит к выводу, что во всем этом есть и положительный элемент… Позднее она на протезах ухитрится подняться к могиле Волошина, а это немалый путь, а потом проплыть через весь коктебельский залив. Она прекрасно плавала, на одних руках", - рассказала Арендт, отметив, что ее бабушку часто сравнивают с Фридой Кало, которая оказалась в подобной ситуации и также вышла из нее победительницей.