Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T05:58Z
https://ria.ru/20190529/1555047335.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/21/1555052148_0:91:892:592_1036x0_80_0_0_65cbf0539264624c894491692b8a681e.jpg
РИА Новости
Культура

В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт

Вчера, 05:58
373
© Фото : из личного архива семьи АрендтовСкульптор и график Ариадна Арендт
Скульптор и график Ариадна Арендт
© Фото : из личного архива семьи Арендтов
Скульптор и график Ариадна Арендт. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости, Мария Табак. Книгу мемуаров и писем известного русского скульптора и графика Ариадны Арендт во вторник вечером в Лондоне представила ее внучка, художник и составитель книги Наталия Арендт.
"Ариадна Арендт писала мемуары почти всю жизнь и не собиралась их публиковать. Но у нас в семье сохранился огромный архив, и в какой-то момент я поняла, что должна его разобрать и опубликовать. Мне очень помог папа, Юрий Арендт. Например, в письмах и очерках бабушки многие имена сокращены аббревиатурами. Так вот я садилась с папой и спрашивала: как расшифровывается эта аббревиатура, а как эта? Кто такой ЕП? Он сразу называл", - рассказала Наталия Арендт РИА Новости.
© Фото : из личного архива семьи АрендтовСкульптор и график Ариадна Арендт
Скульптор и график Ариадна Арендт
© Фото : из личного архива семьи Арендтов
Скульптор и график Ариадна Арендт
Ариадна Арендт родилась в 1906 году в Симферополе в семье известных врачей. В детстве она оказалась в имении-мастерской внука Ивана Айвазовского Михаила Латри, где собирались друзья поэта и художника Максимилиана Волошина. Дружба с Волошиным, который стал ее творческим наставником, приводит Ариадну в Коктебель, с которым с этого момента будет тесно связана ее собственная судьба, жизнь ее детей, внуков, правнуков и праправнуков.
"Ариадна пережила все тяготы 20 века, в Крыму все было чудовищно, и как представитель интеллигенции и дворянства она не раз оказывалась в серьезной опасности", - рассказала Наталия Арендт на презентации книги.
Посетительница у картины Наталии Турновой Слышащий в одном из залов Московского музея современного искусства, где выставлены лоты аукциона Vladey
10 апреля, 08:00
Блокада российского искусства? Почему сейчас надо покупать отечественное
Среди детских воспоминаний Ариадны - как она вместе с подругой в детстве вытаскивали из карманов расстрелянных записки, которые те писали перед смертью, и передавала их близким погибших. Когда у нее самой арестовали мать, 14-летняя Ариадна каждый день подходила к подвалу ЧК, окликала мать и ждала ответа, проверяя таким образом, не расстреляна ли та. Мать спас своим ходатайством Волошин.
Поэт и художник был учителем Ариадны, и в ее воспоминаниях он занимает важнейшее место. Она вспоминает многочисленные истории, свидетелем которых она была в его коктебельском доме - историй с участием Валерия Брюсова, Андрея Белого, сестер Цветаевых.
В Москве Ариадна Арендт жила на Масловке, в так называемом "городке художников" или на "русском Монмартре". Она дважды была замужем, оба раза за известными скульпторами: Меером Айзенштадтом и Анатолием Григорьевым.
Президент РФ Владимир Путин
4 мая, 22:42
Путин наградил орденами работников культуры
В 30 лет Ариадна Арендт попала под трамвай и лишилась обеих ног, что не помешало ей, как отмечает Наталия Арендт, жить впоследствии полной творческой и личной жизнью.
"Если вы посмотрите на ее фотографию с двухлетним сыном, сделанную в Боткинской больнице вскоре после того, как она очнулась от наркоза, вы увидите, что она вполне радостна. Она размышляет о случившемся в своих мемуарах и приходит к выводу, что во всем этом есть и положительный элемент… Позднее она на протезах ухитрится подняться к могиле Волошина, а это немалый путь, а потом проплыть через весь коктебельский залив. Она прекрасно плавала, на одних руках", - рассказала Арендт, отметив, что ее бабушку часто сравнивают с Фридой Кало, которая оказалась в подобной ситуации и также вышла из нее победительницей.
В книгу "Ариадна Арендт: в мастерской скульптора: мемуары, переписка" включены мемуарные очерки скульптора и художницы, в том числе о ее деде, родоначальнике авиации Николае Арендте, о Волошине, художнике Иване Ефимове, востоковеде Юрии Рерихе, переписка, воспоминания о самой Арендт, а также фотографии из архивов и альбом с изображениями скульптурных и графических работ Арендт. В качестве приложения к основной книге - детская книга про мальчика Гошу, которую Арендт проиллюстрировала, находясь в больнице.
400002
КультураВеликобританияЛондон
Рекомендуем
В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
РИА
Новости
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
Путин наградил Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Лауреат Нобелевской премии по литературе, турецкий писатель Орхан Памук. Архивное фото
Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Марш против ограничения прав на аборты в США. Архивное фото
Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Ассанжа перевели в тюремную больницу
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,42 рубля
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
Титов рассказал, где в Азии прячутся беглые российские бизнесмены
Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере, заявил Путин
Участник специализированной выставки vape-индустрии. Архивное фото
Британские врачи предупредили о вреде вейпов
Умер главный дирижер новосибирского театра "Глобус" Людмилин
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
Лента новостейМолния