Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T11:43Z
https://ria.ru/20190529/1555044260.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155281/07/1552810712_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_92d7d0e63142ae23f7b814b5f6909275.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Пять тысяч к одному". Зачем РПЦ столько храмов

Вчера, 08:00
19838
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Слова патриарха Кирилла о том, что в Русской православной церкви открывают "по три храма в сутки", вызвали бурные споры. Одни говорят, что верующие уже не умещаются в "домах Божиих", другие предрекают "мерзость запустения" тысячам молельных зданий по всей стране. О том, сколько православных храмов нужно россиянам, — в материале РИА Новости.

"Молимся на улице"

Храм Казанской иконы Богоматери хоть и находится на окраине Орска, но по воскресеньям тут не протолкнуться — на службу приходят более 200 человек. Многие приезжают из других микрорайонов.

"Число прихожан мы определяем по причастникам: если человек причащается, значит, он уже сделал серьезный жизненный выбор", — рассказывает настоятель храма священник Максим Бражников.

Но таких не набирается и сотни. Этого для 240-тысячного города, в котором девять храмов, конечно же, мало.
© Фото : Официальный информационный сайт Орской епархии Русской Православной ЦерквиХрам Казанской иконы Богородицы
Храм Казанской иконы Богородицы
© Фото : Официальный информационный сайт Орской епархии Русской Православной Церкви
Храм Казанской иконы Богородицы
В деревянной церкви Иоанна Кронштадского в Жулебино, на окраине Москвы, по воскресеньям народу тоже полно. Не помогает даже то, что в этот день там совершают две литургии, — так много и тех, кто причащаются, и тех, кто просто молятся.
"У нас на Пасху причащалось 900 человек, в Великий четверг — 800. Причем храм рассчитан максимум на 350 человек, остальные стоят вокруг. А сколько в целом молились, мы даже приблизительно не знаем", — говорит настоятель храма в Жулебино протоиерей Дмитрий Арзуманов.
Поэтому трудно прийти к общему знаменателю, когда речь заходит о том, хватит ли верующих для такого количества храмов.
© Фото : Храм Иоанна Кронштадского в ЖулебиноХрам Иоанна Кронштадского в Жулебино
Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино
© Фото : Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино
Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино

Пять тысяч на один храм

Только в России, по последним данным, 21 849 православных храмов. А во всем мире у Русской православной церкви, по состоянию на начало этого года, 38 649 храмов. Общий прирост за десять лет — 9 386, как раз "по три храма в сутки".
По информации церковного портала "Приходы", на один храм в среднем приходится 5 540 человек. То есть речь идет о 121 миллионе православных верующих — это 82 процента населения страны (146,7 миллиона, по данным Росстата).
Согласно соцопросам, к православным себя относят 70-75 процентов граждан России. Хотя при этом — вот парадокс! — каждый восьмой из них не верит в Бога, сообщают социологи.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник В.И. Ленину в Коломне
Памятник В.И. Ленину в Коломне
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Памятник В.И. Ленину в Коломне
Впрочем, религиозная "плотность" в стране неравномерна. Во многом это зависит от количества и доступности храмов, что видно на конкретных примерах: в столичном районе Жулебино и городе Орске почти одинаковое население (224 и 231 тысячи соответственно). А вот храмов — один против девяти.
И там и там, по словам священников, верующие "мигрируют" между храмами. Но если в Орске многие "не ассоциируют себя с конкретным приходом и посещают разные церкви чисто из интереса", то в Жулебино это вынужденное поведение.
"Наши потенциальные прихожане предпочитают уезжать в центр, где поменьше людей, либо в расположенные неподалеку монастыри — Новоспасский, Перервинский или Угрешский", — отмечает отец Дмитрий.

Как считают православных

Есть еще одна проблема — как понять, сколько среди верующих именно православных? Например, специалисты авторитетного центра Pew, исследуя религиозность европейцев, подметили интересную деталь: в России и странах Восточной Европы, где православных не менее 70 процентов, граждане связывают свою веру с культурно-национальной идентичностью. Более того, согласно исследованию, национальную идентичность в России привязывают к православию даже мусульмане и атеисты.
Если к православным причислять тех, кто сами себя к таковым относят, получится один результат. Если тех, кто знает основы вероучения, — другой. Если тех, кто регулярно причащается, — третий. Как же быть?
"Есть три ключевых критерия. По практической религиозности — это убежденные верующие. По культурной самоидентификации. И третий — по этнической. То есть, если говорить о России, условно это русские, белорусы, часть украинцев, чуваши, удмурты и так далее", — объясняет социолог Роман Лункин.
С точки зрения государства достаточно этнического критерия — по нему к православным относятся где-то 80 процентов граждан. Но для конфессиональных исследователей важна воцерковленность — ведь те же православные храмы регулярно посещают только около 20 процентов россиян.
"Это много и, кстати, легко проверяется на примере преподавания "Основ православной культуры" в школах. В среднем по России 30 процентов родителей выбрали этот предмет для своих детей. Всех этих людей существующие храмы не вместят", — делает вывод эксперт.
Праздник Духов день в Суконной слободе
29 июля 2017, 08:00Религия и мировоззрение
"Себестоимость - меньше копейки": как устроена экономика церковной свечки

"Статистика — не главное"

Как ни странно, сами священнослужители говорят, что статистика, на самом деле, не важна. Так, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков полагает, что большое число прихожан — далеко не всегда благо.
"Мы не можем обратиться к каждому человеку, который приходит в храм, а работаем с массой людей. Но это совсем не то, чем должна заниматься Церковь. Она обращается к каждому конкретному человеку. А для этого священнику нужно увидеть человека, посмотреть ему в глаза, пригласить его на чай, поговорить с ним о его бедах, проблемах, скорбях и радостях. Вот в чем заключается служение Церкви", — уверен он.

"Храмы совсем не пустуют. Если в воскресный день какой-то храм не полон — ну и ладно. Главное, что люди приходят. Нужно понимать, что храмы — это не поликлиники и не школы, поэтому количество прихожан варьируется", — добавляет священник.

Иными словами, "на все воля Божия": то есть в один и тот же храм сегодня могут прийти десять человек, а через месяц — двести. Главное, что есть "созидательный вектор", неподвластный времени.
© Фото : Храм преподобного Сергия Радонежского в СолнцевоХрам Сергия Радонежского в Солнцево
Храм Сергия Радонежского в Солнцево
© Фото : Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево
Храм Сергия Радонежского в Солнцево
"Если мы строим дом, он, возможно, развалится через сто лет; если покупаем автомобиль, он лет через десять заржавеет, покупаем булку хлеба — завтра съедим. Но Церковь существует две тысячи лет, а сама религиозная жизнь зародилась вместе с человечеством", — рассуждает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
А отец Дмитрий Арзуманов подчеркивает, что для Церкви важны все люди: и те, кто ходят в храмы регулярно, и даже те, кто против их строительства.
"Положение людей может быть настолько тяжелым, что они думают, как выжить, а не о походе в церковь. В такой ситуации человека раздражает все, что может поднять, возвысить. Он озлоблен на весь мир, в том числе на Церковь и даже на самого Бога. Обвинять таких людей я не дерзну. Надо что-то делать. Нужно, чтобы люди видели священника не каким-то привилегированным человеком, а таким же, как они, с такими же нуждами и проблемами. Священник должен быть открыт для общества, а его быт понятен и прост", — заключает протоиерей.
Храм Христа Спасителя
10 апреля, 08:00
"На кону — серьезные деньги". РПЦ поспорила с силовиками из-за храмов
796369166
Александр Волков (священник)Сергий РадонежскийАналитика - Религия и мировоззрениеРосстатМоскваРоссияОрскРелигия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
написали бы кратко, при низких доходах населения, отсутствии перспектив, нет медицины, образования и прочего, чего хотят люди - строить по 3 церкви в день, это насмешка над народом. Для счастья они строят....для чьего счастья? Это уж точно не моё счастье.
29 мая, 09:57
нннебе немеда
85002014
Не понимаю, как можно считать православных "по этническому признаку"? По моему это абсурд! Я, например, в бога не верю, православные обряды не соблюдаю, праздники не отмечаю. С какой стати я православный? Тем не менее я русский и по крови и по культуре. Человек вообще может быть не крещен, ничего не знать о религии, тем не менее оставаться русским.
29 мая, 09:13
АБАлексей Булдаков
8712008
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
Лента новостейМолния