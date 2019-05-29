"Пять тысяч к одному". Зачем РПЦ столько храмов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Слова патриарха Кирилла о том, что в Русской православной церкви открывают "по три храма в сутки", вызвали бурные споры. Одни говорят, что верующие уже не умещаются в "домах Божиих", другие предрекают "мерзость запустения" тысячам молельных зданий по всей стране. О том, сколько православных храмов нужно россиянам, — в материале РИА Новости.

"Молимся на улице"

Храм Казанской иконы Богоматери хоть и находится на окраине Орска, но по воскресеньям тут не протолкнуться — на службу приходят более 200 человек. Многие приезжают из других микрорайонов.

"Число прихожан мы определяем по причастникам: если человек причащается, значит, он уже сделал серьезный жизненный выбор", — рассказывает настоятель храма священник Максим Бражников.

Но таких не набирается и сотни. Этого для 240-тысячного города, в котором девять храмов, конечно же, мало.

В деревянной церкви Иоанна Кронштадского в Жулебино, на окраине Москвы, по воскресеньям народу тоже полно. Не помогает даже то, что в этот день там совершают две литургии, — так много и тех, кто причащаются, и тех, кто просто молятся.

"У нас на Пасху причащалось 900 человек, в Великий четверг — 800. Причем храм рассчитан максимум на 350 человек, остальные стоят вокруг. А сколько в целом молились, мы даже приблизительно не знаем", — говорит настоятель храма в Жулебино протоиерей Дмитрий Арзуманов.

Поэтому трудно прийти к общему знаменателю, когда речь заходит о том, хватит ли верующих для такого количества храмов.

© Фото : Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино © Фото : Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино

Пять тысяч на один храм

Только в России, по последним данным, 21 849 православных храмов. А во всем мире у Русской православной церкви, по состоянию на начало этого года, 38 649 храмов. Общий прирост за десять лет — 9 386, как раз "по три храма в сутки".

По информации церковного портала "Приходы", на один храм в среднем приходится 5 540 человек. То есть речь идет о 121 миллионе православных верующих — это 82 процента населения страны (146,7 миллиона, по данным Росстата).

Согласно соцопросам, к православным себя относят 70-75 процентов граждан России. Хотя при этом — вот парадокс! — каждый восьмой из них не верит в Бога, сообщают социологи.

Впрочем, религиозная "плотность" в стране неравномерна. Во многом это зависит от количества и доступности храмов, что видно на конкретных примерах: в столичном районе Жулебино и городе Орске почти одинаковое население (224 и 231 тысячи соответственно). А вот храмов — один против девяти.

И там и там, по словам священников, верующие "мигрируют" между храмами. Но если в Орске многие "не ассоциируют себя с конкретным приходом и посещают разные церкви чисто из интереса", то в Жулебино это вынужденное поведение.

"Наши потенциальные прихожане предпочитают уезжать в центр, где поменьше людей, либо в расположенные неподалеку монастыри — Новоспасский, Перервинский или Угрешский", — отмечает отец Дмитрий.

Как считают православных

Есть еще одна проблема — как понять, сколько среди верующих именно православных? Например, специалисты авторитетного центра Pew, исследуя религиозность европейцев, подметили интересную деталь: в России и странах Восточной Европы, где православных не менее 70 процентов, граждане связывают свою веру с культурно-национальной идентичностью. Более того, согласно исследованию, национальную идентичность в России привязывают к православию даже мусульмане и атеисты.

Если к православным причислять тех, кто сами себя к таковым относят, получится один результат. Если тех, кто знает основы вероучения, — другой. Если тех, кто регулярно причащается, — третий. Как же быть?

"Есть три ключевых критерия. По практической религиозности — это убежденные верующие. По культурной самоидентификации. И третий — по этнической. То есть, если говорить о России, условно это русские, белорусы, часть украинцев, чуваши, удмурты и так далее", — объясняет социолог Роман Лункин.

С точки зрения государства достаточно этнического критерия — по нему к православным относятся где-то 80 процентов граждан. Но для конфессиональных исследователей важна воцерковленность — ведь те же православные храмы регулярно посещают только около 20 процентов россиян.

"Это много и, кстати, легко проверяется на примере преподавания "Основ православной культуры" в школах. В среднем по России 30 процентов родителей выбрали этот предмет для своих детей. Всех этих людей существующие храмы не вместят", — делает вывод эксперт.

"Статистика — не главное"

Как ни странно, сами священнослужители говорят, что статистика, на самом деле, не важна. Так, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков полагает, что большое число прихожан — далеко не всегда благо.

"Мы не можем обратиться к каждому человеку, который приходит в храм, а работаем с массой людей. Но это совсем не то, чем должна заниматься Церковь. Она обращается к каждому конкретному человеку. А для этого священнику нужно увидеть человека, посмотреть ему в глаза, пригласить его на чай, поговорить с ним о его бедах, проблемах, скорбях и радостях. Вот в чем заключается служение Церкви", — уверен он.

"Храмы совсем не пустуют. Если в воскресный день какой-то храм не полон — ну и ладно. Главное, что люди приходят. Нужно понимать, что храмы — это не поликлиники и не школы, поэтому количество прихожан варьируется", — добавляет священник.

Иными словами, "на все воля Божия": то есть в один и тот же храм сегодня могут прийти десять человек, а через месяц — двести. Главное, что есть "созидательный вектор", неподвластный времени.

"Если мы строим дом, он, возможно, развалится через сто лет; если покупаем автомобиль, он лет через десять заржавеет, покупаем булку хлеба — завтра съедим. Но Церковь существует две тысячи лет, а сама религиозная жизнь зародилась вместе с человечеством", — рассуждает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

А отец Дмитрий Арзуманов подчеркивает, что для Церкви важны все люди: и те, кто ходят в храмы регулярно, и даже те, кто против их строительства.