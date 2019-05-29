Эрик Ли: Китай хочет не мирового господства, но экономического процветания

О том, как Китаю удалось стать частью глобализации, не принимая глобализм, и почему Запад видит в политике Пекина стремление к мировому доминированию, в интервью РИА Новости рассказал председатель Chengwei Capital Эрик Ли.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что время господства Запада в политике подходит к концу. Некоторое время назад американский политолог Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" заявил, что Соединенные Штаты были последней глобальной империей. Согласны ли вы с этим? По вашему мнению, кто будет доминировать в мировой политике в будущем?

— Со времен окончания холодной войны мы видели, как процесс глобализации был захвачен идеологией глобализма, что означало, что Соединенные Штаты и их западные союзники прилагали усилия, чтобы везде установить свои ценности и политическую, а также экономическую систему в качестве образца, и в некотором смысле почти навязали ее многим другим странам. И я думаю, что этот процесс подходит к концу.

Он подходит к концу по двум причинам: во-первых, большинство развивающихся стран, принявших их видение глобализма, не преуспели. На самом деле положение большинства из них даже ухудшилось. Находясь в России, в Восточной Европе, вы об этом знаете даже больше, чем я. И вторая причина заключается в том, что люди в этих западных странах, в том числе в США, Великобритании и Европе, восстают против такого положения вещей, потому что от этого процесса глобализации выиграли представители богатого привилегированного класса, а средний класс потерпел крах. Таким образом, люди хотят вернуть свои национальные суверенитеты. Глобализм критически оценивают уже не только его противники, но и сторонники, и я думаю, что эта эра подходит к концу. Если вы охарактеризуете ее как американскую империю, я думаю, что империя подходит к концу.

— Какова роль Китая и России в этой новой политической эре и могут ли Россия и Китай сотрудничать в формировании новой политической эры?

— Я думаю, что уникальность Китая заключается в том, что за последние 40 лет, которые прошли после начала его рыночных реформ, он оказался практически единственной из всех развивающихся стран, кому удалось вовлечься в глобализацию и использовать ее, не принимая глобализм, не допуская навязывания идеологии глобализма. И, на мой взгляд, именно поэтому Китай добился успеха. Таким образом, очевидно, что Китай в будущем хочет мира плюрализма, где различным странам предоставляется возможность идти своими собственными путями развития без политического вмешательства извне. Китай всегда в это верил, и Китай последовательно отстаивал это мировоззрение на протяжении десятилетий. И я думаю, что Китай и Россия разделяют это мировоззрение. Китаю повезло, что он смог участвовать в глобализации, отвергнув при этом глобализм.

Но Россия, к сожалению, стала самой ранней и самой большой жертвой глобализма, этого процесса универсализации западных ценностей. Так что я думаю, что во многих отношениях у России гораздо больше усвоенных уроков, чем у Китая. Я думаю, что и Россия, и Китай, и многие другие страны, в том числе многие люди в США и Европе, имеют общие взгляды и цели, поэтому они должны работать вместе над утверждением мира, безопасного для плюрализма. Нужно жить и давать жить другим, дать место разным идеям, разным системам управления, и они могут конкурировать своими преимуществами.

— Какие регионы и страны выигрывают от инициативы "Один пояс — один путь", предложенной Китаем?

— Я думаю, что инициатива "Один пояс — один путь" основана на очень простой концепции, которая напрямую связана с китайским опытом развития: если хочешь разбогатеть, построй дорогу.

Опыт показывает, что не только в Китае, но и практически везде создание инфраструктуры под руководством государства является предпосылкой для успешного экономического развития. И поэтому теперь, когда Китай накопил много ноу-хау, много капитала — сейчас это крупнейшая торговая нация в мире и, между прочим, в истории, он заинтересован в продвижении развития и процветания в странах, которые экономически связаны с ним. Чем более они успешны, чем более развиты, тем вероятнее Китай сможет поддерживать свое собственное процветание. Так что это и есть идея "Одного пояса — одного пути" — использовать китайские капиталы и ноу-хау, чтобы дальше строить нашу инфраструктуру, способствовать экономической взаимосвязанности.