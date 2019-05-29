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РИА Новости

Эрик Ли: Китай хочет не мирового господства, но экономического процветания

Вчера, 10:00
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© Фото : СС BY-NC 2.0 / TED Conference / James Duncan DavidsonПредседатель Chengwei Capital Эрик Ли
Председатель Chengwei Capital Эрик Ли
© Фото : СС BY-NC 2.0 / TED Conference / James Duncan Davidson
О том, как Китаю удалось стать частью глобализации, не принимая глобализм, и почему Запад видит в политике Пекина стремление к мировому доминированию, в интервью РИА Новости рассказал председатель Chengwei Capital Эрик Ли.
— Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что время господства Запада в политике подходит к концу. Некоторое время назад американский политолог Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" заявил, что Соединенные Штаты были последней глобальной империей. Согласны ли вы с этим? По вашему мнению, кто будет доминировать в мировой политике в будущем?
— Со времен окончания холодной войны мы видели, как процесс глобализации был захвачен идеологией глобализма, что означало, что Соединенные Штаты и их западные союзники прилагали усилия, чтобы везде установить свои ценности и политическую, а также экономическую систему в качестве образца, и в некотором смысле почти навязали ее многим другим странам. И я думаю, что этот процесс подходит к концу.
Он подходит к концу по двум причинам: во-первых, большинство развивающихся стран, принявших их видение глобализма, не преуспели. На самом деле положение большинства из них даже ухудшилось. Находясь в России, в Восточной Европе, вы об этом знаете даже больше, чем я. И вторая причина заключается в том, что люди в этих западных странах, в том числе в США, Великобритании и Европе, восстают против такого положения вещей, потому что от этого процесса глобализации выиграли представители богатого привилегированного класса, а средний класс потерпел крах. Таким образом, люди хотят вернуть свои национальные суверенитеты. Глобализм критически оценивают уже не только его противники, но и сторонники, и я думаю, что эта эра подходит к концу. Если вы охарактеризуете ее как американскую империю, я думаю, что империя подходит к концу.
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— Какова роль Китая и России в этой новой политической эре и могут ли Россия и Китай сотрудничать в формировании новой политической эры?
— Я думаю, что уникальность Китая заключается в том, что за последние 40 лет, которые прошли после начала его рыночных реформ, он оказался практически единственной из всех развивающихся стран, кому удалось вовлечься в глобализацию и использовать ее, не принимая глобализм, не допуская навязывания идеологии глобализма. И, на мой взгляд, именно поэтому Китай добился успеха. Таким образом, очевидно, что Китай в будущем хочет мира плюрализма, где различным странам предоставляется возможность идти своими собственными путями развития без политического вмешательства извне. Китай всегда в это верил, и Китай последовательно отстаивал это мировоззрение на протяжении десятилетий. И я думаю, что Китай и Россия разделяют это мировоззрение. Китаю повезло, что он смог участвовать в глобализации, отвергнув при этом глобализм.
Но Россия, к сожалению, стала самой ранней и самой большой жертвой глобализма, этого процесса универсализации западных ценностей. Так что я думаю, что во многих отношениях у России гораздо больше усвоенных уроков, чем у Китая. Я думаю, что и Россия, и Китай, и многие другие страны, в том числе многие люди в США и Европе, имеют общие взгляды и цели, поэтому они должны работать вместе над утверждением мира, безопасного для плюрализма. Нужно жить и давать жить другим, дать место разным идеям, разным системам управления, и они могут конкурировать своими преимуществами.
— Какие регионы и страны выигрывают от инициативы "Один пояс — один путь", предложенной Китаем?
— Я думаю, что инициатива "Один пояс — один путь" основана на очень простой концепции, которая напрямую связана с китайским опытом развития: если хочешь разбогатеть, построй дорогу.
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"Один пояс и один путь" помогает в создании открытой мировой экономики
Опыт показывает, что не только в Китае, но и практически везде создание инфраструктуры под руководством государства является предпосылкой для успешного экономического развития. И поэтому теперь, когда Китай накопил много ноу-хау, много капитала — сейчас это крупнейшая торговая нация в мире и, между прочим, в истории, он заинтересован в продвижении развития и процветания в странах, которые экономически связаны с ним. Чем более они успешны, чем более развиты, тем вероятнее Китай сможет поддерживать свое собственное процветание. Так что это и есть идея "Одного пояса — одного пути" — использовать китайские капиталы и ноу-хау, чтобы дальше строить нашу инфраструктуру, способствовать экономической взаимосвязанности.
Страны вдоль "Одного пояса — одного пути" — не помню, сколько их сейчас, но вы можете проверить, — простираются от Китая на запад через Центральную Азию, Россию, вплоть до Европы, и на юго-восток через страны Юго-Восточной Азии вплоть до Южно-Китайского моря, связывая экономики друг друга более тесно. Это касается совместного развития и общего процветания их экономик. Говорить, что это имеет отношение к политическому господству, просто безосновательно и, возможно, на самом деле вызвано завистью. Это было бы совершенно противоположно китайским генам. Есть старая китайская поговорка — "использовать ум маленького человека, чтобы оценивать сердце большого". Это как применять ваши собственные стандарты, ваше собственное видение, чтобы судить о намерениях других. Знаете, мировое доминирование — это то, чего хотели и к чему стремились на Западе сотни и сотни лет, так что они думают, что и все остальные хотят политического господства в мире. Но в Китае не заинтересованы в политическом господстве где бы то ни было и не занимаются этим. В Китае, очевидно, хотят получить экономические выгоды для своей страны и своего народа. Я считаю, что за это нельзя упрекать. Руководство каждой страны должно к этому стремиться. Даже когда Поднебесная была самым могущественным государством на протяжении веков, она никогда не пыталась политически доминировать над соседними странами, не говоря уже об отдаленных.
Директор Института изучения Китая Университета Фудань Чжан Вэйвэй
27 мая, 10:00
Чжан Вэйвэй: Россия все еще ищет свой путь
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