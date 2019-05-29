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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

30 мая: у католиков Вознесение Господне

Вчера, 10:00
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Религиозные праздники 30 мая
Католики празднуют Вознесение Господне
Праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании, приходится на сороковой день после Пасхи.
Согласно книге Деяний святых апостолов Иисус после своего Воскресения "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться сказав: "вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым". После этого "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо"(Деян. 1-9-11).
О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий – от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк.24:50-53).
Иконографическое отображение этого события, описанного в Деяниях апостолов, можно обнаружить на диптихах (складнях) и фресках V века.
В католической церкви Вознесение относится к числу великих праздников. С ним связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии. Для наглядного представления народу самого события Вознесения Христова на небо в некоторых римско-католических церквах совершается ритуал поднятие статуи Христа до самого потолка храма.
Православные чтут память преподобной Евфросинии Московской
Евфросиния, которую до пострига звали Евдокией, дочь Суздальского князя, 13 лет от роду выданная замуж за 15-летнего Московского князя Дмитрия Ивановича, которому суждено было войти в историю и святцы как Дмитрий Донской, родила мужу 12 детей. Старших ее сыновей крестил преподобный Сергий Радонежский.
22 года прожили князь с княгиней в счастливом браке. Он ездил в Орду, воевал, ссорился и мирился с князьями, она молилась, растила детей, а случалось, и оставалась на Москве править "за князя".
В 1380 году, когда Дмитрий вернулся с Куликова поля с победой, но еле живой от ран, княгиня велела построить в Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы — именно в этот день Бог даровал победу русскому воинству.
А через три года, пока князь собирал войска на Тохтамыша, ей пришлось самой послать в Орду старшего сына заложником – вместо отца, которого там наверняка убили бы. И 13-летний княжич Василий по благословению матери уехал в неизвестность, а княгине два года, пока он был в Орде, оставалось лишь молиться.
В 1389 году князь Дмитрий умер — ему не было и 40, когда он оставил княгиню соправительницей при унаследовавшем его престол сыне Василии. Она исполнила последнюю волю мужа, но под великокняжеским платьем с тех пор всегда носила власяницу и вериги, а пост не снимала с себя, даже давая протокольные званые пиры. И каждый день ходила в церковь.
Она жертвовала деньги на храмы и монастыри, оделяла бедных едой и одеждой, построила в Кремле женский монастырь и несколько церквей в Переславле Залесском. А в 1395 году, когда на Москву шел Тамерлан, именно она посоветовала сыну перенести из Владимира в Москву чудотворный образ Владимирской Божией Матери. И Тамерлан, уже прошедший все Рязанское княжество, взявший Елец, развернулся и ушел.
Перед смертью княгиня приняла постриг с именем Евфросиния в Вознесенском женском монастыре и через полтора месяца скончалась.
В 1922 году раку и сень над мощами преподобной Евфросинии изъяли "с целью извлечения из нее драгметаллов", но сами мощи остались в каменной гробнице под полом Вознесенского собора. Только в 1929 году, когда монастырь снесли, мощи святой отправили в подклет Архангельского собора Кремля, откуда их потом перенесли в придел мученика Уара, где они находятся и поныне.
В 2007 году, когда торжественно отмечалось 600-летие ее кончины, Русской православной церковью был учрежден орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Им награждаются женщины, особо потрудившиеся для укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развития социального служения церкви и добрых отношений между церковью и государством.
Преподобную Евфросинию считают покровительницей Москвы
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