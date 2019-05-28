США пообещали продолжить бойкот женевской конференции по разоружению

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США продолжат бойкотировать конференцию по разоружению в Женеве до окончания председательства Венесуэлы в этой организации, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Мы будем бойкотировать конференцию до окончания четырехнедельного председательства Венесуэлы", - сказала она журналистам.

Ортагус объяснила это тем, что Венесуэла в организации представлена "режимом Мадуро", который США не признают законным.